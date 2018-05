Edi Rama: San mi je da se Albanci ujedine pod nebom EU

On je rekao da albanski ustav nalaže obavezu da se štite Albanci u svim drugim zemljama, ali smatra da Albancima "nikada nije bilo bolje nego danas tamo gde žive

BRISEL - Albanski premijer Edi Rama kaže da nikada nije sanjao o "velikoj Albaniji", jer ima veći san - san o "velikoj Evropi", pod čijim bi se nebom ujedinili svi Albanci.

On je to rekao u intervjuu za portal Juronjuz (Euronews), objavljenom dan uoči samita EU i Zapadnog Balkana u Sofiji.

Rama izražava žaljenje zbog reakcija koje je izazvala njegova ranija izjava da bi jednog dana Kosovo i Albanija mogli da imaju zajedničkog predsednika.

"To nije trebalo da bude uznemirujuća izjava, već zamisao, u veoma posebnim okolnostima desete godišnjice nezavisnosti Kosova i tokom obraćanja kosovskom parlamentu", rekao je albanski premijer.

Prema njegovim rečima, ideja o zajedničkom predsedniku odnosi se na period za 20 godina, a kako je naveo, pre nego što je izneo tu ideju on je rekao i da bi dijalog Beograda i Prištine za 20 godina mogao biti uspešno okončan, kao i da bi i Srbi i Albanci tada mogli biti u sastavu EU.

"Dakle, mnogo je preduslova do tačke kada bi bilo moguće imati zajedničkog predsednika", objašnjava Rama, koji na pitanje da li sada žali zbog te izjave - odgovara negativno.

Kaže i da albanski ustav nalaže obavezu da se štite Albanci u svim drugim zemljama, ali smatra da Albancima "nikada nije bilo bolje nego danas tamo gde žive".

"Tako, na Kosovu, oni sada imaju sopstvenu državu. U Makedoniji su deo istinske revolucije kad je reč o promeni stava prema albanskom jeziku i albanskom narodu. Na jugu Srbije, nadam se da će se uslovi poboljšati, takođe na osnovu činjenice da su Srbi na Kosovu tretirani veoma dobro i mnogo bolje", tvrdi Rama.

Kad je reč o Zapadnom Balkanu, kaže da je to "prostor koji neko treba da ispuni, i prostor koji pripada Evropi i Evropskoj Uniji".

"Zato bi EU trebalo da zaista preuzme odgovornost za ovaj prostor u strateškom smislu, jer ako je prostor prazan, naravno da će biti i drugih koji će pokušati da u njega uđu i ispune ga", ističe Rama.

Godina 2025, navodi on, trebalo bi da bude godina u kojoj bi sve zemlje regiona mogle da budu spremne za članstvo u EU ako se trude i rade svoj posao.

Datum pristupanja, kaže, nije potreban Albancima kako bi se ohrabrili da sprovode sve potrebne reforme.

"Treba da otvorimo pregovore u junu. To je sve. I ne želimo više ništa. Samo da otvorimo pregovore, a to Evropu ne košta ništa, ni centa neće platiti za to.

Za nas, to je pitanje života i smrti, u smislu da otvaranje pregovora znači da smo napokon u budućnosti i napokon više nismo u prošlosti", zaključuje Rama.

