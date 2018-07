DAČIĆ O SUSRETU U VAŠINGTONU: Nek Pacoli razmišlja šta sam radio u Meksiku!

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i kosovski šef diplomatije Bedžet Pacoli, koji već mesecima "ratuju" oko broja država koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova, sreli su se u petak u Vašingtonu. Ni ovaj put nije izostalo međusobno prepucavanje.



- Pacoli me pitao šta sam radio u Meksiku, pa sam mu odgovorio da ne smem da mu kažem. Ne znam kako je on to shvatio, ja sam bio ozbiljan, pa neka razmišlja - prepričao je Dačić ovaj poslednji u nizu slučajnih susreta. Dačić i Pacoli su, inače, u Americi prisustvovali ministarskoj konferenciji posvećenoj religijskim slobodama.



Inače, njihova diplomatska borba oko toga koliko je država povuklo odluku o nezavisnosti Kosova otišla je dotle da Dačić sada krije kuda putuje.

- Idem na službeni put, a neću reći gde. Neka Pacoli razmišlja - izjavio je Dačić početkom jula, a nedavno je otkrio i da ga opsedaju čak i Pacolijeva braća, koju sreće tokom putovanja po svetu.



Skoro je i Pacoli otkrio kako je izgledao jedan od susreta s Dačićem.

- Ja kažem Dačiću svuda gde ga sretnem - šta je njemu potrebno to?! Uvek mu kažem - ja gradim, ti rušiš. Samo nam se smeju ljudi, a tu je u pitanju i ugled Srbije - kazao je on.

