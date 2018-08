MERKELOVA RAZGOVARALA SA TRAMPOM O KOSOVU: Podržavamo sve dogovore koji vode rešenju problema, ali...

Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas u Berlinu da je sa američkim predsedikom Donaldom Tampom razgovarala o dijalogu Beograda i Prištine i rešenju pitanja Kosova, te da su tom prilikom konstatovali da podržavaju sve razgovore koji vode ka cilju - rešenju tog pitanja.

"Ali, govorimo da je naravno teritorijalna celovitost kakva je sada stvorena jedna vrednost, i ja sam to isto rekla kada su ovde bili predsednici vlade BiH i vlade Crne Gore, a to je da moramo biti oprezni da potezi na jednoj teritoriji ne dovedu do poteza na drugim teritorijama", rekla je Merkel, prenela je regionalna N1 tv.

Kako je preneo hrvatski tportal, Merkel je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, rekla da podržava sve dogovore Beograda i Prištine koji će dovesti do rešenja problema, ali da treba imati u vidu da se ne stvore novi problemi i da se poštuje teritorijalna celovitost.

Večernji list piše da je Merkelova komentarisala telefonski razgovor s Tampom, rekavši da podržavaju sve razgovore koji vode rešenju pitanja Kosova.

"Moramo biti oprezni da određene mere na jednoj teritoriji ne dovedu do mera na drugim teritorijima", kazala je Merkel, preneo je Večernji.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine Plenković je rekao da je Hrvatska izrazito oprezna i da neće stati u red da bi zagovarala promenu granica između Srbije i Kosova.

Hrvatska čvrsto stoji iza nalaza Badinterove komisije da su, kako je rekao, republičke granice postale državne i da se to mora poštovati kada se rešavaju problemi na Balkanu jer bi se u suprotnom mogla otvoriti Pandorina kutija.

Prema Baditnterovoj komisiji, međutim, Kosovo je bilo u okviru granica Republike Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: EPA)

Kurir

Autor: Kurir