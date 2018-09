VUČIĆ I ZAEV NA PREŠEVU: Srbija i Makedonija su dve veoma prijateljske zemlje! Naše opredeljenje je da Beograd i Skoplje imaju najbolje moguće odnose

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas, zajedno sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom, granični prelaz Preševo-Tabanovce.

Vučić i Zaev našli su se na prostoru između dva granična prelaza, a razgovaraće, kako je najavljeno, o implementaciji projekta "One stop shop", za integrisano granično upravljanje.

Reč je o drugom bilateralnom susretu Vučića i Zaeva.

Zaev je novembra prošle godine prvi put posetio Beograd u svojstvu premijera, kada je razgovarao i sa predsednikom Srbije.

Dve zemlje su poslednjih godina imale dobre bilateralne odnose, na koje je senku bacila mogućnost, nagoveštavana iz Skoplja, o podršci prijemu Kosova i Metohije u Unesko, od čega je Priština u međuvremenu odustala.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Zaev je nakon toga potvrdio zainteresovanost za unapređenje bilateralnih odnosa sa Srbijom, te podršku dijalogu Beograda i Prištine.

"Verujem da će, u interesu Srbije, biti nađeno rešenje (za Kosovo i Metohiju) i mi to podržavamo, kompletno, i nadamo se da će to biti što skorije, zato što je to važno za Srbiju i njenu evropsku perspektivu, a verujte od tog pitanja zavisi perspektiva celog našeg regiona", rekao je Zaev, govoreći tada na srpskom iz, kako je rekao, poštovanja prema srpskoj zajednici.

Srpski predsednik je ukazao na to da zajednički cilj i najveći interes obema zemljama treba da budu mir i stabilnost u regionu, kao i to da je Srbija otvorena za sve inicijative koje tome doprinose.

Posebno je istakao potrebu boljeg infrastrukturnog povezivanja, kao i povećanja ekonomske saradnje i trgovinske razmene.

Makedonski premijer je tokom susreta u Beogradu predsedniku Srbije poklonio dres Fudbalskog kluba "Vardar" sa brojem 9 i Vučićevim imenom.

Zaev je rekao postoje veliki ekonomski potencijali u saradnji Srbije i Makedonije.

Vučić je kazao da je uveren da bi to bilo značajno za obe zemlje, privlačenje turista i privredu, te da će uticati i da teretni prevoz puteve kroz naše zemlje koriste više.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Preneo je da je sa Zaevom razgovarao nekoliko puta o uspostavljanju regionalne ekonomske zone, ali i integrisanom graničnom prelazu.

Ukazao je da postoji želja da se integrisan prelaz uspostavi i sa drugim zemljama, da je postojala želja da se to učini sa Crnom Gorom kod Bijelog Polja, da se kasni kod Bratunca-Ljubovija, te da se nije nigde tako daleko otišlo kao sa Makedonijom.

"Verujem da će ovo biti prvo mesto gde ćemo imati integrisani prelaz", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, ovo je veoma važno za Srbiju i Makedoniju, koje su prijateljske zemlje i izrazito prijateljski narodi.

"Imamo istorijski bliske odnose, starteški smo bliski jedni drugima, a da li ćemo imati nekada taktičke razmirice mnogo manje važno", kazao je on.

Vučić je kazao da je opredlejenje srpskog naroda i građana Srbije da postoje najbolji odnosi Beograda i Skoplja.

"Uveren sam da i premijer Zaev misli isto. Ovo je jedan od primera gde možemo zajednički da nešto uradimo i pokažemo mnogo toga. Da ljudima olakšamo, a pre svega i teretnom saobraćaju donesemo značajne uštede", objasnio je on dodajući da u regionu gubimo oko milijardu evra zbog dugih čekanja na svim prelazima.

Ovim bi, prema njegovim rečima, postali konkurentniji, i sve više teretnog saobarćaja koristio bi naše puteve, a ne prelazili preko zemalja EU, i time bi ostavljali više novca kod nas, što je dobro za naše građane u obe zemlje.

Vučić je kazao da Srbija smatra makedonski narod i Makedoniju iskreno prijateljskim, i najavio da će učiniti sve da naše dve zemlje konkretnim sadržajem ispune odnose u budućnosti, kako bi naša trgovinska razmena bila unapređena, i kako bi sve obavljali u najboljoj nameri i interesu dve zemlje.

"Biće još lepše ovde kada se približe naše dve zastave na integrisanom prelazu", poručio je on.

O rešavanju situacije ba KiM Vučić je rekao:

"Cilj je da sednemo i da u budućnosti dogovorimo zajednički stav oko granica. Bitno je da razgovaramo. Ovde mi živimo. Mi treba da se dogovorimo kako ćemo da živimo u budućnosti a ne da ispunjavamo želje velikih sila", rekao je Vučić.

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug, Dragan Kujundžić

Kurir

Autor: Kurir