VULIN HITNO NAPUSTIO JUTARNJI PROGRAM: Šta Vučić naredi biće sprovedeno! NE PITAJTE KAKO ĆEMO REAGOVATI

Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je danas da će Vojska Srbije poštovati odluke predsednika Srbije i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića i da će sve što on bude naredio biti sprovedeno.



"Predsednik je vrhovni komandant Vojske Srbije i sve što on bude rekao biće sprovedeno. On može da naredi upotrebu vojske i sve što on bude rekao biće sprovedeno. On je taj koji će o tome odlučiti. Ako on kaže da treba obezbediti njegovu bezbednost ili da prođe do mesta gde hoće, to će biti obezbeđeno", kazao je Vulin.



Upitan kako će Srbija reagovati ako napadnu predsednika, Vulin je kazao da ga to ne pitaju.



"Nemojte me ni pitati. Nemojte molim vas to da me pitate. Znate šta bih o tome rekao. Neću to da kažem, ali znate kako bismo reagovali", kazao je Vulin za TV Pink.



Reagujući na vest da je predsednik Srbije krenuo ka Banjama, nakon što su privremene kosovske vlasti odlučile da otkažu taj deo posete, kazao je da Vučić pokazuje hrabrost, ne ugrožavajući nikoga, te da rizikuje sopstvenu glavu.



Dodao je da Aleksandar Vučić pokazuje izuzetnu ličnu hrabrost kao što je pokazao u Srebrenici, kao što je pokazao na svakom mestu.



"Sada pokazuje ponovo ne ugrožavajući nikoga, ni Srbe ni Albance, ne praveći nikoga taocima svoje politike. On rizikuje sopstvenu glavu. Rizikuje sopstvenu bezbednost", naveo je ministar odbrane.

HITNO NAPUSTIO JUTARNJI PROGRAM

Ministar odbrane Aleksandar Vulin je iznenada i bez obrazloženja napustio studio Pink tv, gde je gostovao u Jutarnjem programu.



Vulin, koji je komentarisao posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu, rekao je, između ostalog, da su barikade i zabrane jedino što naoružani Albanci znaju da daju kao odgovor na posetu našeg predsednika, koji je tokom boravka na KiM slao isključivo poruke mira.



Na ranije pretnje predsednika kosovskog parlamenta Kadrija Veseljija, da bi Vučić na KiM mogao da prođe kao Marko Ðurić, kada su ga hapsili, Vulin je tada pručio da ni ne pomišljaju da preduzimaju nasilje protiv srpskog predsednika, jer će uslediti "jasan odgovor".

(Kurir.rs/Tanjug)

