DRECUN TVRDI: Veselji ima informacije o Ivanovićevom ubistvu, on je vodeća figura na tom području!

Predsednik skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun ubeđen je da aktuelni predsednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji ima informacije o ubistvu lidera GI SDP Olivera Ivanovića.

- Od samog početka sam govorio da bi trebalo videti šta Veselji zna o tom ubistvu, ali s aspekta toga da je on nesumnjivo vodeća figura na tom području, da ima dobre veze sa radikalnim islamistima, da je vođa najjače organizovane kriminalne grupe, da pokriva južni a sigurno i severni deo Mitrovice, da je šef Tačijeve sveprisutne ilegalne obaveštajne službe KŠIK... Uzimajući sve to u obzir, neprihvatljivo je da on sa takvom moći ne zna ništa o tome - naglašava Drecun.

On podseća da je Priština pokušala da usmeri trag na Beograd.

- Intenzivno su se trudili da prebace odgovornost na Srbiju i na neke srpske kriminalne grupacije. Međutim, odmah je bilo jasno da je to pokušaj da se istraga usmeri u pogrešnom pravcu. Ne mogu da ulazim u to da li je tačno da je Veselji naručio ubistvo Ivanovića, ali nemoguće je da on ništa ne zna - smatra naš sagovornik.

Kako je Kurir juče preneo pisanje Ekspresa, postoje saznanja stranih obaveštajnih službi da je Ivanović ubijen zbog spremnosti da svedoči protiv Kadrija Veseljija. Ubijeni lider Srba sa KiM nameravao je da kao zaštićeni svedok otkrije istražiteljima novog specijalnog suda za zločine OVK organizatora bombaškog napada na pijacu u Kosovskoj Mitrovici 13. marta 1999, a pomenuti nedeljnik otkriva da je Ivanović trebalo da svedoči da iza ovog masakra, poznatog i kao "kosovske Markale", stoji niko drugi do Veselji.

