VUČIĆ: Nadam se da Kosovo neće biti deo Interpola! Mnogi nisu razumeli moj predlog rešenja za KIM, krivac sam jer sam hteo najbolje za svoj narod (UŽIVO)

22.53 "Kriv sam jer sam želeo najbolje"

Vučić je istakao da mnogi u Srbiji nisu razumeli njegov predlog rešenja problema Kosova i Metohije.

- Pre svega u Srbiji nisu razumeli moj predlog. Od opozicije nisam ni očekivao da razume, naglasio je Vučić.

Vučih je kazao da je on krivac jer je želeo da izvuče najviše za naš narod, da se bori za njega, dodavši da su se oni pre njega pomalo radovali nezavisnom Kosovu, čekali da prođe vreme, da plaše nekakvim starim, novim radikalima, a oni da nastave da kradu i pljačkaju.

22.30 Vučić o Gruevskom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je bivši makedonski premijer Nikola Gruvski sa regularnim dokumentima ušao u Srbiju, da u tom trenutku nikakva poternica protiv njega nije bila raspisana te da je u Srbiji učinjeno sve u skladu sa zakonom i da Srbija njemu nije bila nikakav jatak.

Onima koji kažu da za slučaj Gruveski treba da se pitaju Albanija, Crna Gora i Srbija Vučić odgovara da je pravo pitanje kako je Gruevski izašao iz Makedonije, da li ga je Makedonija tada gonila ili ne.

22.13 Pokrali su 300 miliona evra

- Izvinjavam se divnim penzionerima, koji su morali da trpe moje mere, koje su rezultat njihovog lopovluka od 300 miliona evra - kazao je Vučić osvrćući se na trenutnu opoziciju, a prethodnu vlast.

- Oni rade po principu čekajte da se mi vratimo na vlast. Da oborimo nezapolslenost i da počnemo da krademo, kao što smo krali - kazao je Vučić.

21.51 O ekonomskim rezultatima

U Srbiji su male plate, kaže Vučić, ali je podsetio na značajan rast.

Predsednik je kazao da je 2012. godine prosečna plata u Srbiji bila 336 evra, a da je u avgustu ove godine bila 421 evro!

Kako se u decembru planira prosek plata od 445 evra, to je povećanje od 32 odsto za pet godina. Takođe je dodao da je minimalac 2012. godine bio 161 evro, a danas je 228 evra.

Dodao je da će SNS izdati knjigu sa 150 stvari koje je uradila ova stranka za vreme svoje vladavine.

- Sabrao sam da sam do sada kao predsednik imao više od 60 sastanaka sa premijerima drugih zemalja, sa 25 predsednika. Koji srpski predsednik je imao priliku da ugosti premijera Japana, ko je imao prilike da vidi premijera Indije. Recite mi koji predsednik Srbije je imao privilegiju da ugosti predsednika Izraela. Koji srpski predsednik je video toliko svetskih i evropskih lidera? Ali i rezultati su tu. Danas u nemačkim kompanijama radi 52000 ljudi, u turskim više od 10.000, u kineskim više od 12.000 ljudi. To su rezultati svih naših susreta. To je ono što radimo i borimo se za naš narod - objasnio je Vučić.

21.42 Poziv SNS fukncionerima: Nijednu lošu reč o medijima, važno je da budu slobodni!

- Za mene je važno da ljudi slobodno pišu i crtaju karikature, jer je Srbija slobodna zemlja - kazao je Vučić govoreći o stanju u medijima.

- Važno mi je da uputim javni poziv funkcionerima SNS, oni moraju da se razlikuju od Đilasa i Jeremića, pozivam ih da nigde ništa ne govore protiv medija, da im odgovaraju na pitanja na pristojan način - kazao je Vučić.

Trudiću se da ništa loše ne kažem o jednom mediju, pomoći ću da što bolje informišu javnost, bez obzira da li me podržavaju ili su protiv mene, izjavio je predsednik.

21.30 "Nadam se pozitivnom ishodu"

- Nisam optimista po prirodi, ali se nadam našoj pobedi - kazao je Vučić uoči glasanja za prijem Kosova u Interpol, dodajući da je zvao neke zvaničnike i molio ih da budu uzdržani ili da ne glasaju za ulazak.

- Ja ne mogu da tvrdim da će biti dobra odluka, ali se nadam da će biti. Nadam se da Kosovo neće biti deo Interpola, uradili smo sve da to sprečimo. Protiv sebe nismo imali Albance i Crnu Goru, imali smo najveće sile protiv sebe

- kazao je on.

On se zahvalio Španiji, Surinamu, Kini, Argentini, Kipru, koji su se borili protiv Kosova u Interpolu "kao da su Srbi".

- Kako god da se završi, Srbija im to neće zaboraviti - kazao je on.

21.29 "Nisu uspeli da nam otmu struju na severu"

Predsednik je rekao da je molio Srbe da napuste kosovsku vojsku.

- Ja sam ih molio da napuste vojsku pošto će jednog dana da udare na svoj narod. Haradinaj je naučio šta treba da ponavlja. Dolazimo u situaciju da su pokušali da otmu Srbiji prisustvo na severu i prenosnu mrežu, samim tim i novac ali i struju Severu Kosova. Nisu uspeli to i bio sam mnogo srećan kada smo uspeli da pobedimo - rekao je Vučić.

21.26 "Na nama je da sačuvamo mir"

Predsednik se prvo osvrnuo na mere koje je tzv. Kosovo uvelo za srpsku robu i time prekršilo CEFTA sporazum.

- To je jedina stvar koju sam rekao Angeli Merkel u Parizu. Nikada ne kukam i ne žalim se na druge u regionu. Ona to ne razume, i ne može da razume - kazao je Vučić aludirajući na odluku Prištine da za 10 odsto poveća porez za robu koja dolazi iz centralne Srbije.

Predsednik je govorio i o Briselskom sporazumu i kompromisnom rešenju sa Albancima.

- Kako god hoćete Srbija je uvek spremna da razgovara o kompromisu. Potpisali smo Briselski sporazum, a oni nisu primenili nijednu tačku iz šest tačaka sporazuma. Oni to rade da bi se s jedne strane urušio dijalog, a pod brojem dva da nikada ne bismo došli do sporazumnog rešenja. Na nama je da kažemo da moramo da sačuvamo mir i stabilnost. Šta god da se desi biće katastrofa za sve nas, i za Srbe i za Albance - rekao je predsednik.

Ipak, predsednik kaže da je stalno pod pritiskom da nastavi dijalog, iako je javno u Briselu kazao da dok se te mere ne povuku, daljeg dijaloga nema.

- Negde imate granicu, koja znači da neko mora da poštuje pravila i norme koje je potpisao. Znao sam od početka da Albanci neće poštovati Briselski sporazum - zaključio je Vučić.

Vučić je na televiziji Hepi kazao da ne veruje da je međunarodna zajednica protiv odluka Prištine, ali da, kako je rekao, "veliki albanski junaci uspevaju da izdrže te pritiske".

"Zato što je nekome potrebno trvenje Srba i Albanaca, stalni, neko bi rekao latentni, a ja bih rekao da će se taj latentni sukob svakako u nekom tenututku pretvoriti u otvoren sukob. Samo zato to neko radi, i spolja i sa albanske strane", kazao je Vučić.

