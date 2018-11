VUČIĆ ODBIO NEPRISTOJNU PONUDU ZAPADA: Dijalog sa Prištinom nastaviti, ostaviti veće carine na srpsku robu a ovo bi dobili zauzvrat...

Zapadne sile poslale su diplomatskim kanalima nepristojnu ponudu predsedniku Aleksandru Vučiću po kojoj bi on trebalo da pristane na nastavak dijaloga u Briselu čak i ako Priština ne povuče odluku o povećanju carina za robu iz centralne Srbije, a zauzvrat bi našoj zemlji u decembru bila otvorena tri poglavlja u pregovorima za pristup EU, ali je on to odbio. Prema saznanjima lista, Vučić nije ni razmatrao ovaj licemerni aranžman niti će ga prihvatiti.

Ovakvu ponudu u Beogradu smatraju apsurdnom, jer je uvođenjem takse na proizvode iz centralne Srbije Pristina pogazila CEFTA sporazum u koji su ugrađeni neki od temeljnih principa EU, a koje sada gazi upravo Brisel, pišu "Novosti".

List navodi da najnovija "šargarepa" ne treba da čudi, jer za ostvarivanje cilja aktuelne evropske administracije - da se do rešenja za kosovsko pitanje dođe do isteka njihovog mandata - ostaje sve manje vremena.

Kako podsećaju, i sama visoka predstavnica u dijalogu Federika Mogerini je rekla da bi volela da se dijalog završi do maja 2019. godine kada će se održati izbori za Evropski parlament.

Za višemesečnu tromost pregovaračkog procesa odgovornost nije na Beogradu, jer je Priština ta koja pet godina nije formirala Zajednicu srpskih opština "uz više nego očigledno gledanje kroz prste iz Brisela", navodi list. Takođe, pred svaku rundu dijaloga po pravilu su priređivali neku novu provokaciju.

Najavljeno je i da će se kada se formira tzv. vojska Kosova jedan njen garnizon rasporediti ka severu, što je suprotno dogovoru Beograda i NATO. Odgovor predsednika Vučića na to je bio da će se dijalog nastaviti kada Prišitna povuče protivpravne odluke, zbog čega je i stigla ponuda iz Brisela kao pokušaj da se ovakav srpski stav smekša.

Srbija je inače odavno spremna da otvori tri nova pogljavlja u pristupnim pregovorima sa EU, ali iz političkih razloga pojedine članice Unije to stopiraju.

Na čekanju su poglavlja 9 - finansijske usluge, 17 - ekonomske i monetarne odredbe i 18 - statistika. U međuvremenu pripremljena su i poglavlja 2 - slobodno kretanje radnika, 4 - slobodno kretanje kapitala, 14 - transportna politika i 21 transevropske mreže.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir