VUČIĆ UPUTIO PORUKU SRBIMA NA KOSMETU I PRIŠTINI: Ostanite staloženi, a Albanci da dobro razmisle pre nego što krenu u bilo kakvu avanturu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je večeras Srbe na Kosovu i Metohiji da ne odgovaraju na histeriju Prištine i da ostanu staloženi, a Prištini je poručio da dobro razmisle pre nego što krenu u bilo kakvu avanturu.

Vučić je u vanrednom obraćanju večeras apelovao na Srbe, uoči velikog skupa zakazanog za sutra, da ostanu mirni, staloženi i da na histeriju Prištine ne reaguju na isti način, već trpeljivošhcu i smirenošću.

"To je moja poruka i svim izabranim predstavnicima. Vaša Srbija će biti uz vas, ali vas molimo da se ni na koji način ne ponašamo kao Priština", poručio je Vučić na pres konferenciji.

Kako je rekao, nije naše da bilo kome pretimo, već je naše da molimo, obaveštavamo, da pokušavamo nekoga da urazumimo.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

To, podvukao je, ne znači da ćemo bilo kome dozvoliti gaženje srpskih ljudi i gaženje srpskog ponosa.

"Ponavaljam po ko zna koji put, da nekima ne bi bilo nejasno da li sam to izgovarao ili nisam. Samo ih molim da ne pokušavaju da pregaze srpske ljude koji su krivi samo zato što neće da se isele sa KiM. Samo ih to molim", rekao je Vučić.

On je dodao da je ponosan na studente i posebno žene na KiM koje su danas veličanstvenim protestom, pokazale da hoće da ostanu na ognjištima, i zahvalio im na tome.

Vučić je istakao da naš narod na KiM, za razliku od mnogih na političkoj sceni, dobro oseća opasnosti i razume odakle te opasnosti dolaze.

"Veliko hvala ljudima koji su pokazali da mogu da budu ujedinjeni, da mogu da se bore za zemlju, ognjište, za opstanak", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je naglasio da je na nama, iako smo mali, ali ne i usamljeni, da brinemo o svom narodu i zemlji.

"Ako mi to ne radimo, niko nam neće pomoći. Naše je da ukazujemo na istinu, da ona da prodre do mnogih zemalja, poput onih koje nisu glasale za članstvo Kosova u Interpolu, ali i da se borimo za zemllje koje su priznale nezavisnost Kosova. Da pokazujemo da razumom i ozibljnim pristupom hoćemo da rešavamo stvari. Ali, molim građane Srbije da daju podršku našem narodnu na KiM", poručio je Vučić.

Apelovao je da svako ko može pruži bilo kakvu podršku našim ljudima na KiM i podsetio da su žene pokušale danas, iako nisu uspele, da pomognu, što puno značilo Srbima na KiM.

Vučić je zahvalio i mnogim sportistima koji su posetili Srbe na KiM i svima koji neće da ruše poziciju našeg naroda i države.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

Istakao je da nažalost mnogo toga zavisi od toga šta će neodogovorni ljudi da urade i koje će sledeće poteze da povuku.



Vučićeva poruka Prištini: Dobro razmislite

Dobro razmislite pre nego što krenete u bilo kakvu avanturu, poručio je večeras predsednik Aleksandar Vučić Prištini.

On je u večerašnjem obraćanju podsetio da Kosovo nema pravo na vojsku, čak ni u skladu sa sopstvenim aktima, kao ni pravo na taksu, u skladu sa S SP, CEFTOM i svim regionalnim sporazumima, ali, kako se pokazalo, ne odustaju od takvih poteza, uprkos pozivima EU, jer, kako je istakao, veruju da imaju moć

nije saveznike.

"Moja molba je - razmislite još jednom pre nego što krenete u bilo kakvu avanturu. I vi i oni koji ih podržavaju. Neka razmisle pet puta, pre nego što krenu u ono što može da dovede do potpune katastore", rekao je Vučić.

Dodao je da se sada pokazuje da "oni nisu ni želeli nikakve razgovore, nikakav dogovor, već su gledali kako će neko da izvrši završni pritisak na Srbiju", ne bi li Srbija priznala nezavisnost Kosova.

"Ne spadam u političare koji su to govorili i ponavljali, tek toliko da bi mogli da ponavljaju, računajući da do takvog pritiska neće doći. To je naša politika: mi da priznamo nezavisnost Kosova nećemo, bez obzira na sve teške posledice, kojima ćemo gledati da budemo izloženi mi političari, a ne naš narod", rekao je Vučić.

Istakao je da 'mi nemamo pravo na priznanje Kosova ne samo po Ustavu Srbije već prosto zato što ne možemo da dozvolimo uništenje svoga roda i proterivanje ognjišta našeg naroda'.

foto: Tanjug/Dimitrije Goll

"Koliko je još Haradinaju i Veseljiju ostalo da me smene? Još 16 dana...Možda će i da uspeju, a možda i neće, ali za tih 16 dana dok me ne smene sigurno da neću poštovati njihove želje. Ne zato što su njihove, već zato što su nerazumne i pokazuju da oni neće kompromis. Već da žele ponižanje i uništenje sprskog naroda", kaže Vučić.

Srbija želi da se razvija i zato želi dobre odnose i sa Prištinom i sa drugima u regionu, dodao je.

"Gutali smo ne jednom knedle i trudili se da prećutimo sve uvrede, ali očigledno da je neko drugi spolja snažniji od nas. . . pošto nikada neću poverovati u to da Albanci sami donose svoje odluke da formiraju vojsku, mimo čak i svog ustava. I da se sami tako bahato, kao i bezobrazno i bezobzirno suprostavaljaju EU po pitanju uvođenja taksi na proizvode iz Srbije".

Albanci to, ističe, nikada nisu sami radili, ne rade ni sada, i neće ni ubuduće.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir