POSLE VODITELJKE, OGLASILI SE I AKTERI SKANDALA U TV STUDIJU Lutovac: Ne želim da se valjam po blatu! Jovanov: Ne mogu da budem glup da bi on ispao pametan!

BEOGRAD - Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio je da nije pozvan u emisiju Upitnik RTS, koju je napustio, "da bi nešto rekao, nego da mu se ne dozvoli da bilo šta kaže, a da se njegovo prisutvo beleži kao učešće opozicije u debati".

"I to nije bilo samo tako samo u ovoj emisiji, to je obrazac po kojem se organizuju takve emisije", rekao je Lutovac za Danas. On je rekao da je napustio emisiju u utorak uveče, jer nije želeo da ostavlja "privid da je sve normalno, kada to nije tako".

"Nisam želeo da ostavljam utisak da se vodi debata kada debate zapravo nema. Umesto toga imate bezočno lepljenje etiketa vojnika režima koji umesto da govori o temi uporno ponavlja laži i diskvalifikacije o političkim protivnicima", rekao je Lutovac.

On odbacuje neke tvrdnje da je došao u emisiju da bi napravio skandal i ističe da tu nema istine već je "upravo obrnuto". "Milenko Jovanov je došao u emisiju da bi me spečio da bilo šta kažem", rekao je Lutovac. Prema rečima Lutovca, to što "voditeljka naziva debatom nije debata, ona bi to trebalo da zna".

"Ja znam da nisam u pozorištu, ali isto tako znam da, iako bi trebalo da budem, nisam u javnom servisu, nego u palanačkom cirkusu. Nije debata kada svi pričaju u glas i kada se ne govori o temi debate", rekao je Lutovac.

Kako kaže, "ako voditeljka postavi pitanje o tome šta su najveći izazovi za Srbiju u 2019. godini a sagovornik govori o "savezu za silovanje i vešanje", onda to nije debata". "To je valjanje po blatu, a ja ne želim da se valjam po blatu i da dajem privid normalnosti", rekao je Lutovac.

Na pitanje da li će opozicija odbijati emisije u kojima se čuje samo jedna strana, on je rekao da bi "opozicija trebalo da istraje u zahtevima za medijske slobode, njihovu otvorenost i profesionalnost. "To se odnosi i na međuizborni period i podrazumeva, između ostalog, mogućnost da građani budu informisani na pravi način, a ne da budu stalna meta verbalnog nasilja i ogoljene propagande vlasti", rekao je Lutovac.

Fukcioner Srpske napredne stranke Milenko Jovanov izjavio je da je u emisiji Upitnik predsednik DS Zoran Lutovac "prvi prekinuo njegov govor i da je pokušao da bude urednik u emisiji".

"Ja sam tražio od voditeljke da me ne prekida, a ona je rekla "branite se". I ja sam to radio jer volim dinamične debate. Šta ja mogu, kad se bolje branim nego što me on napada. Ne mogu da budem glup da bi on ispao pametan", rekao je Jovanov i tvrdi da Lutovac izrežirao problem.

On je rekao da Savez za Srbiju ovih dana pravi namerno incidente, u Skupštini Vojvodine i grada Beograda.

"Jasno je da sve to rade smišljeno jer žele delegitimizaciju svih institucija i da revolucijom dodju na vlast pošto ne mogu putem izbora", rekao je Jovanov.

