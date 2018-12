ŠOKANTNO PRIZNANJE! ŠIPTAR JE UZEO MOJ ROLEKS I DAO GA JOVANOVIĆU! Kada sam posle tražio da mi vrati sat, ČEDA JE ZAPRETIO DA ĆE MI JEB.TI MAJKU!

Nekadašnji telohranitelj premijera Zorana Đinđića, Milan Veruović, otkrio je da je lider LDP Čedomir Jovanović od Dušana Spasojevića dobio novac ali i dva sata make "roleks".

- Išao je u zatvor, jer je morao Duću da smiri i relaksira. Da mu kaže: „Biće sve u redu, Dućo, ja sam tu. Samo nemoj da kažeš da sam ja s tobom bio na onoj žurki, da smo šmrkali, da smo se kupali u bazenu...“ Čeda je direktno učestvovao u njegovom oslobađanju, imao je vezu i kontakt sa „zemunskim klanom“ - rekao je Veruović u intervjuu za Balkan info.

Više detalja o ovome je svojevremeno ispričao Dragan Vujičić Bego koji je, između ostalog Zemuncima radio nameštaj u Šilerovoj.

"Surčince sam upoznao preko Limuna. Njemu sam radio nameštaj. I onda sam upoznao Čumeta i njemu sam radio onu njegovu firmu. Ja zemunce nisam ni znao ko su. Oni su dolazili kod Čumeta. Jedan dan su me pitali da im uradim kapiju u Šilerovoj. Tražio sam im za to 12.000 maraka. Platili su mi, ja sam to uradio a oni su nestali. Radio sam nameštaj u Šilerovoj ali i u kući Dušana Spasojevića", ispričao je Bego u emisiji "Goli život".

Jedan od "roleksa" koje je Spasojević poklonio Čedi Jovanoviću je bio upravo njegov.

Zemucni su često dolazili kod mene u Banovce. Imao sam jedan lep sat roleks dajtonu. I Dušan Spasojević mi je tražio da mu dam sat.

- Šta će ti sat?

- Hoću da ga poklonim jednom čoveku koji mi je mnogo pomogao. Ne znam kako da mu se zahvalim. Taj čovek je dolazio po mene u CZ i odvozio me uveče kući. Ja prespavam i onda me on ujutru vrati u CZ. I tako više puta. Dovodio mi je ćerku i ženu u posetu.

Dao sam mu taj sat. I tek kasnije sam video da je taj sat on dao Čedi Jovanoviću. I onda sam preko novina tražio da mi "potpredsednik vlade Čedomir Jovanović vrati sat."

Čeda se mnogo naljutio, bio je besan i rekao je Čumetu da će mi jeba.i majku, pošto je znao da je Čume dobar sa mnom", ispričao je Bego.

On kaže da Jovanovića nije video u Šilerovoj ali da mu je lično Spasojević rekao da je dolazio.

SUKOB ČUMETA I ZEMUNACA

Bego je ispričao i kako je došlo do sukoba Ljubiše Buhe Čumeta i Zemunaca.

"Čume je bio otac Zemunaca, on ih je napravio. On je bio pametniji i odvojio se malo. On je hteo da radi u jednom trenutku legalne poslove ali zemunci nisu hteli. Zemuncima je smetalo što je on postao biznismen.

- Zamisli sad Čumajilo nosi odela, rekli su mi Zemunci.

Eto to ih je nerviralo jer oni su tad nosili trenerke, ispričao je Bego.

