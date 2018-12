KARIĆ NEGUJE PORODIČNE VREDNOSTI: Bogoljub na Fejsbuku objavio poruku o majci, pa dirnuo mnoge OVIM REČIMA (FOTO)

Bogoljub Karić, poznati biznismen, sa svojim prijateljima i pratiocima na društvenoj mreži Fejsbuk podelio je poruku koji je posvetio svojoj, ali i svim majkama širom Srbije.

"Dragi naši prijatelji, mlađe generacije, dobio sam ovu poruku o majci, koju želim da podelim sa svima vama. Zato one u našim srcima zauzimaju posebno mesto. Kada ste poslednji put zagrlili svoju majku i rekli koliko je volite? Uradite to sada! Kada god imate priliku za to, provedite vreme sa svojim roditeljima, pomažite, volite ih i poštujte. Dajte im lični primer - jer samo tako će i oni, jednog dana, isto tako brinuti o vama i poštovati vas. Porodica je najsigurnije mesto", poručio je Bogoljub i dirnuo mnoge.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir