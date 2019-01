VESIĆ O TVITU BOŠKA OBRADOVIĆA: Ovo jasno pokazuje da proteste vode Jeremić, Đilas i fašisti iz Dveri

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Goran Vesić izjavio je danas da tvit lidera Dveri Boška Obradovića jasno pokazuje da proteste opozicije ne vode nepoznati studenti, "kako to pokušavaju da prevare građane", već da ih vode direktno Vuk Jeremić, Dragan Đilas i "fašisti" iz Dveri na čelu s Boškom Obradovićem.

Obradović je danas objavio tvit u kome je napisao: "Danas krećemo malo ranije na protest. Idemo stazama Vučićevog medijskog kriminala i zločina: od TV Pink, preko REM do Informera, a onda na Plato u 18 sati i svi zajedno do RTS-a. Ko voli duže šetnje - mi krećemo od 16 sati ispred TV Pink. Kad vidite Željka Mitrovića u zatvoru - to su promene!".

Vesić je, gostujući na TV Pink, rekao da su građani prethodnih nedelja mogli da vide kako su zaposleni Đilasove firme rukovodili protestima, odnosno usmeravali građane.

"Mogli smo da vidimo kako Đilas bukvalno preko društvenih mreža daje naloge šta treba da urade, a sada možemo da vidimo kako Boško Obradović, fašista iz Dveri, određuje kuda će oni šetati i gde će vršiti pritisak na medije koji po Ustavu i zakonu treba da rade slobodno", rekao je Vesić.

Kako je dodao, fašisti su zato što su sledbenici Dimitrija Ljotića koji je bio saradnik nacističke Nemačke u Drugom svetskom ratu.

"Ovo što Obradović radi, pritisak je na medije. Zamislite u bilo kojoj zemlji da pretite novinarima kao što on radi, da pretite vlasniku bilo koje televizije - da li bi se oglasila medijska udruženja? Ja sam siguran da se danas neće oglasiti ni NUNS, ni UNS da odbrane novinare Informera i Pinka od linča koji im priprema Boško Obradović", rekao je Vesić.

Kako je dodao, to se moglo videti i kada su novinarke Pinka Maja Dragović i Gordana Uzelac dobile batine od "istih tih fašista Boška Obradovića".

"Tako izgleda njegov pritisak na medije i njegov fašistički san uređenja Srbije - tući one koji su neistomišljenici to vam je Srbija koju nude Boško Obradović i njegovi prijatelji Dragan Đilas i Vuk Jeremić", zaključio je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug)

