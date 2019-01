ĐILAS O INCIDENTU NA PROTESTU OPOZICIJE: Moja reakcija je bila impulsivna, ali nije trebalo da psujem, žao mi je zbog toga!

Dragan Đilas, jedan od osnivača Saveza za Srbiju, oglasio se povodom video snimka grupe „Marks21“ i optužbi pojedinaca ove grupe da ih je napao, navodeći da nikoga nije napao i da je njegova reakcija bila krajnje ljudska i impulsivna.

„Nikoga nisam napao tokom šetnje niti posle nje. Istina je sasvim suprotna", naveo je Đilas i doda da ga je tokom protesta sustigla grupa mladih ljudi.

"Prošao sam pored njih bez reakcija, ali su oni kad su me ugledali, krenuli ka meni i došlo je do verbalnog konflikta sa ljudima sa kojima svaki put zajedno šetam. U pitanju su moji prijatelji, a ne telohranitelji, jer telohranitelje nemam.

Povodom uvreda su mi se izvinjavali mnogi građani, poput predstavnika sindikata Pošte koji su išli 10 metara ispred ove grupe noseći svoj transparent.

Po završetku šetnje našao sam se sa svojom decom uzrasta 6 i 7 godina, koja sa majkom i sa mnom šetaju skoro svaki put u prvom delu dok se ne umore.

Otišli smo do knjižare na početku Knez Mihailove. Na izlasku iz knjižare čekala me ta ista grupa od desetak ljudi koji su pred mojom decom počeli da skandiraju. Rekao sam im da nije u redu da to viču kada sam sa decom i produžio sam, ali su oni nastavili", naveo je Đilas i dodao:

Ovi mladi ljudi koji sebe predstavljaju žrtvom, sačekali su me ispred knjižare i uputili mi pred malom decom uvrede, nazivajući me rečima koje će mediji imati problem da citiraju. Moja reakcija je bila krajnje ljudska. Nije trebalo da psujem, žao mi je zbog toga, ali pitam svakoga kako bi se on poneo da mu se desi nešto ovako. To što se bavim politikom ne daje mi pravo nikoga da vređam, ali ne daje pravo ni drugima da se ovako ponašaju, posebno kada sam na ulici sa svojom porodicom.“

