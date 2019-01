SERGEJ TRIFUNOVIĆ TVRDI: Janković je saradnik DB! Oterao je ljude iz pokreta!

Sergej Trifunović, samo tri dana pošto je preuzeo šefovanje Pokretom slobodnih građana (PSG), opleo je po svom prethodniku Saši Jankoviću - od toga da je saradnik Službe do toga da je oterao ljude iz pokreta, koji je funkcionisao kao sekta. Pohvalio se da je maltene spasao PSG od gašenja, pošto su njegove dojučerašnje kolege, koje su napustile pokret čim je on izabran, činili sve da stave ključ u bravu toj organizaciji.

Nije paranoja



Trifunović je, naime, otkrio da nije verovao ni rođenom bratu Branislavu Trifunoviću, koji je još prošle godine Jankovića prozivao da nije prava opozicija, već prevarant i bivši pripadnik DB postavljen da uništi opoziciju.



- Branislav, moj rođeni brat i ikona protesta, sve vreme je govorio da je Janković saradnik Službe. Ja sam mislio da je to malo paranoična činjenica, prosto sam mislio da nije sposoban. Kad se onda videlo šta se tu radi, neki kao moj burazer i (Nikola) Kojo su izašli kroz prozor... Neki lajući, nezadovoljni, potpuno s pravom - ispričao je Trifunović u emisiji "Presing" na TV N1 i dodao da on nije reagovao kao ostali:



- Prvo sam razgovarao s Jankovićem. Rekao sam da nam trebaju različiti ljudi. Imao sam napismeno od njega da budem skaut, da dovodim ljude. I doveo sam gomilu ljudi, od kojih je njih 65 odsto zapalilo iz pokreta. Jedan student prava me je posle tri meseca pozvao i rekao: "Burazeru, ja ovde kao da sam na sastanku Jehovinih svedoka, ja ovde nemam šta da tražim."

Ostavke kolega



Pohvalio se da se PSG, koji ima oko 2.000 članova, po njegovom izboru za lidera javilo 50 ljudi s namerom da uzmu člansku kartu i kazao da će među prvim zadacima biti širenje organizacije "pošto je bivši predsednik oterao sve pokrete koji je trebalo da se priključe PSG, tipa Lokalni front".

Nije štedeo ni članove Predsedništva, njih desetak koji su se iščlanili čim je on preuzeo PSG.



- Na izbornoj skupštini bila je cela ekipa koja je posle dala ostavke. Oni su ostali tu da preuzmu ceo pokret. Saznao sam da je pokret pre mesec dana, citiram, zabranio pristup novim članovima. A onda je i Rade Veljanovski, kad sam izabran, rekao da je tim potezom pokret ugašen i da više ne postoji. Oni su se ponašali kao da su tu došli da stave ključ u bravu.



Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da će građani na izborima najbolje oceniti ovakvu politiku:

- Iznošenje prljavog veša ne deluje stimulativno na birače.





Podrška Đilasa

Janković se nije obraćao članstvu PSG



Trifunović je zamerio Jankoviću i što je ostavku objavio na Tviteru.

- Nije se obratio ljudima, što je prilično.... naći ćemo nekad atribut za to. Sedim u kafiću, čitam to, i palo mi je na pamet - ja sam osnivač Pokreta, ja sam njegov član, imam pravo i da se kandidujem. To kandidovanje je moja ideja. Sve glupe ideje su moje. Nazvao sam prijatelje, prvo su svi umrli od smeha, a onda su rekli - je*ote, to uopšte nije loša ideja. Đilas mi je rekao: "Zvuči suludo, ali to uopšte nije loša ideja."



PSG, kako je dodao, neće ući u SZS, ali će on raditi na objedinjavanju opozicije (?!).