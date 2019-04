EKSKLUZIVNO! RASKRINKANA NATO VOJNA TAJNA: Srbin upao na server i skinuo 441 fotografiju koja svedoči o ZVERSTVIMA ALIJANSE! Nikad viđene fotke, cela Srbija kroz nišan neprijateljskih LOVACA! (FOTO)

DO SAD NEVIĐENO

Neven Đenadija, diplomirani politikolog iz Republike Srpske objavio je na svom fejsbuk profilu ekskluzivne fotografije koje je, kako je naveo, skinuo sa servera starog sajta ministarstva odbrane SAD.

Fotografije obuhvataju period od početka NATO agresije na Saveznu republiku Jugoslaviju, pa sve do juna 1999. kada su američke trupe ušle na Kosovo.

Objavljene fotografije obuhvataju ne samo slike NATO aviona akciji već i do sada neviđene slike ciljeva u Srbiji i Crnoj Gori pre i posle dejstava, od vojnih objekata kao što su kasarne, skladišta municije, preko fabrika oružja, državnih institucija, rafinerija, mostova, železničkih pruga, pa sve do čisto civilnih objekata, poput nekadašnje Fabrike automobila Zastava.

Takođe se mogu videti ekskluzivne fotografije tadašnjeg predsednika SAD Bila Klintona, generala Veslija Klarka, proslave 50-godišnjice osnivanja NATO saveza, ulaska američkih trupa na Kosovo i razgovora sa predstavnicima ruske vojske.

Post Nevena Đenadije objavljujemo u celosti:

"U ovom albumu se nalazi oko 440 fotografija koje sam za nekoliko dana skinuo sa "backup" servera starog sajta ministarstva odbrane SAD. Trenutno je u procesu prelazak sa starog na novi sajt i vjerujem da će stari uskoro biti potpuno nedostupan. Sve fotografije su se nalazile na jednom mjestu i izuzetno su visoke rezolucije.

Što se tiče vremenskog perioda započinju sa prvim danima bombardovanja pa sve do ulaska NATO trupa na Kosovo i Metohiju i povlačenja srpske vojske. Fotografije su sa originalnim opisima na engleskom jeziku kao i autentičnim imenima nekih pojedinaca na fotografijama i samih fotografa. Neke od ovih fotografija sam imao priliku vidjeti, ali većinu vidim prvi put i sve one pokazuju zaista mnogo. Kada kažem mnogo mislim prije svega na neprijateljsku stranu objektiva koji je tada bombardovao Srbiju bombama, a i danas to čini samo ne direktnim, već specijalnim ratom koji se vodi od kada je završilo bombardovanje i još nije gotovo.

Ovu bazu fotografija sam sačuvao i postavio kako jednoga dana ne bi nestale sa američkih servera i sajtova", naveo je Đenadija.

Kompletnu arhivu fotografija takođe možete pogledati OVDE.

(Kurir.rs)

Kurir