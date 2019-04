SKUP BUDUĆNOST SRBIJE POČEO HIMNOM BOŽE PRAVDE! Nepregledna masa na platou ispred Skupštine! DODIK: Ovo je veličanstven prizor koji govori o JEDINSTVU SRBA! (KURIR TV UŽIVO)

Skupu u okviru kampanje "Budućnost Srbije", na kom će se narodu obratiti predsednik Aleksandar Vučić, prisustvuju građani iz cele Srbije, Srbi iz regiona i dijaspore, koji su satima pre početka pristizali u glavni grad.

Pratite skup uživo na Kurir.rs!

1 / 15 Foto: Kurir, Tanjug/Predsedništvo Srbije

19:19 Masi se obraća Milorad Dodik, predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik.

- Ovo je veličanstveni prizor koji govori o jedinstvu Srba. Došao sam da isporučim ljubav iz Republike Srpske za srpski narod i rukovodstvo, koja stalno jača!

foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije

- Republika Srpska nije dozvolila da BiH prizna Kosovo. I mi kažemo glasno i jasno: nećemo u NATO! Mi smo svoju odluku doneli i mi ćemo pratiti Srbiju!

- Srbija je zemlja u koju smo mi zagledani. Hvala Vučiću što je pokrenuo mnoge projekte u Srpskoj! Hvala gospodinu Vučiću za nešto posebno: rođen sam ispod Kozare, nedaleko je Jasenovac. Tamo nas je pobijeno preko 500 hiljada. Bivši komunistički režim nam nije dao da se o tome priča. Kada sam pre 10 godina dolazio da to obeležimo na pravi način, ovde u Beogradu su mi tada rekli da to nije dobro, da je bolje da "ne vređamo Hrvate". Kada sam prvi put pričao s Vučićem, odmah je rekao: idemo u to! - kazao je Dodik.

- Danas jasno izražavam podršku Srbiji i njenom rukovodstvu! Ovo je veličanstvena slika o kojoj ću svedočiti ceo život! Hvala Srbiji koja je moćna i jaka, okrenuta miru i slozi! Neka živi Republika Srpska, neka živi Srbija, i neka živi srpska sloga - završio je Dodik.

19:09 Pušten film o stradanju srpskih vojnika na KiM.

Potom se obratio i penzionisani potpukovnik Dragutin Dimčevski.

foto: Kurir

- U godini u kojom obeležavamo 20 godina od NATO agresije pripala mi je čast da u ime boraca sa legendarnih Košara podelim sa vama, građanima hrabre i ponosne Srbije sećanje na mlade junake koje su položili svoje živote na oltar otadžbine, za našu Srbiju! Bila je to najveća bitka tokom agresije NATO 1999. Košare su naša vojnička i duhovna vertikala - kazao je on.

- Junaci sa Košara koji su u to vreme imali 18, 19, 20 godina bili su snaga naše borbe!

- U borbama za Košare na oltar otadžbine živote je položilo 108 vojnika i starešina. Njih Srbija nikad neće zaboraviti - kaže on.

- Gospodine predsedniče, hvala vam što ste bili prvi zvaničnik Srbije koji je zbivanja iz 1999. godine nazvao pravim imenom - agresija. Hvala vam što ste bili prvi zvaničnik Srbije koji je odao počast mučenicama sa Košara, Šar planine, Drenice, Goleša... Hvala Srbiji što ovih dana na najdostojanstveni način odaje počast svima koji su za agresora bili legitimni ciljevi - kazao je Dimčevski.

18:57 Skupu se obraća Ivica Dačić, šef diplomatije i prvi potpredsednik Vlade.

foto: Kurir, Tanjug/Predsedništvo Srbije

- Neću da pevam - našalio se on na početku obraćanja.

- Ne znam da li je Bora Čorba otpevao pesmu koja bi najbolje legla ovima od prošle subote "Ostani đubre do kraja" - kaže Dačić.

- Đilas, Jeremić, Obradović imaju medije i podršku zapadnih zemalja, imaju sve, samo jedno nemaju, samo im jedno fali - NAROD! Narod je ovde! Današnji skup je poruka jedinstva i snage srpskog naroda - kazao je Dačić i zamolio masu da jednim aplauzom pokažu celom svetu koliko ih ima.

- Danas je Srbija poštovana u međunarodnoj zajednici, izbegli smo bankrot, danas je Srbija druga zemlja u odnosu na onu od pre 7 godina - sumirao je Dačić.

foto: Kurir, Tanjug/Predsedništvo Srbije

- U vreme naše vlasti više zemalja je povuklo nego priznalo nezavisnost Kosova. Želim da pozdravim sve Srbe koji su došli iz svih krajeva, naročito sa KiM, Srbija je danas oslonac svim Srbima - kaže ministar inostranih poslova.

- Ne igrajte se vatrom! Danas Srbima niko ne sme da preti i da ih napada! Srbija je danas jaka! Nema predaje bez obzira na pritiske!

- Zbog interesa Srbije su se ujedinili i partizanovci i zvezdaši, i četnici i partizani, i Beograđani i oni iz unutrašnjosti! Živela Srbija! - zaključio je Dačić.

18:35 Prva se obraća Ana Brnabić.

foto: Kurir

- Dragi Beograđani, poštovani građani Republike Srbije i Republike Srpske, dragi gosti iz celog regiona, hvala vam beskrajno na ovoj podršci, na ovom poverenju! Hvala vam što smo danas svi zajedno u Beogradu - kazala je ona.

- Danas smo se okupili ovde da pokažemo da Srbija nije podeljena zemlja, da je Srbija jedna, jednaka, jedinstvena, da je zemlja normalnih i pristojnih ljudi - kaže Brnabić.

foto: Kurir

- Srbije ne podržava podele na "botove" i ove druge, nije to Srbija, Srbija je jedna, jaka i jedinstvena! Da stavimo tačku na podele, i na one koji nas dele.

- Ponosna sam što me Vučić pozvao u svoj tim - kaže premijerka i dodaje da je "ozbiljno ponosna na rezultate ove Vlade".

- To su rezultati koji niko ne može da nam oduzme - kazala je ona.

Premijerka se osvrnula i na opoziciju.

- Njima je važno da dođu na vlast. Kako-tako! Jeste li od njih čuli šta je njihov plan za Srbiju? Nismo mi kao oni, nismo mi kao Vuk Jeremić, koji je kao ministar spoljnih poslova pričao kako mu je Kosovo na prvom mestu, a potom na sastancima u Briselu pričao da je on posvećen tome da Srbija postane punopravni član NATO - kazala je ona.

- Mi nismo kao Dragan Đilas, koji ima 500 miliona evra posle nekoliko godina na vlasti. Nismo kao blizanci Sergej Trifunović i Boško Obradović, jedan psuje i vređa, a drugi bije. Isti su. Uspeli su da na svakom skupu nekoga uvrede - kaže Brnabić.

18:32 Izvedena Himna Srbije "Bože pravde!". Pevala je Mari Mari.

foto: Kurir

foto: Tanjug/Predsedništvo Srbije

18:28 Vučić izašao iz Skupštine, pozdravlja se sa građanima!

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Na skupu, koji je počeo koncertima Ace Lukasa i Riblje Čorbe, pored Vučića govoriće i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, premijerka Srbije Ana Brnabić, šef srpske diplomatije Ivica Dačić i jedan od heroja sa Košara, penzionisani potpukovnik Dragutin Dimčevski.

Skup građana iz cele Srbije predsednik je najavio kao skup dobrih namera i jedinstva po pitanjima od značaja za državu i srpsko društvo

1 / 7 Foto: Kurir

Kurir.rs

Kurir