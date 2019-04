MOMIR BULATOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR! Progovorio o poslednjem susretu sa Mirom Marković, a ovaj detalj iz razgovora će pamtiti DO KRAJA ŽIVOTA! Evo šta kaže i o Marku i Mariji (KURIR TV)

Momir Bulatović nekadašnji predsednik Savezne vlade SR Jugoslavije i jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića ispričao je za Kurir detalje poslednjeg susreta sa Mirjanom Marković u Moskvi.

"Bio sam njen gost, pričali smo dosta, a u jednom trenutku je krenula da me kritikuje govoreći da nisam ja bio za politiku jer je u nekim trenucima trebalo da se otvorenije i odlučnije radi. Ja sam joj onda rekao - Miro, nismo mi vlastodršci, mi smo profesori i ja volim da učim ljude, a ne da komandujem, i ona se tada složila sa mnom", iskren je bio Bulatović.

On je dodao da je pamti kao pamentu ženu koja je znala svoja ograničenja i uporno se borila da ih preskoči.

"Prva asocijacija na Miru mi je da je bila srećna žena, zamislite da imate ljubav svog života, a da je taj čovek istovremeno i najmoćniji u svom narodu, a pritom i vama odan do kraja", istakao je Momir.

Na pitanje da li je u kontaktu sa Marijom i Markom, Bulatović je rekao da su pokušao da pomogne da se Mariji obezbedi papir kako bi došla na sahranu majci, ali nisu uspeli.

"Što se tiče Marka, on je postao jedan ozbiljan čovek i to mi je drago. I jedno i drugo su puni jeda i huje prema nepravdi koja im je napravljena, ali mi se čini da im to nije otrovalo živote", zaključio je Bulatović.

