NEBOJŠA STEFANOVIĆ ZA KURIR: Dobrobit Srbije je iznad stranačkog interesa! Neće biti nastavka dijaloga ako ne ukinu takse

On u intervjuu za Kurir ističe da neće biti nastavka dijaloga o Kosovu ako ne bude ukidanja taksa koje su privremene vlasti u Prištini nametnule na robu iz Srbije.

Predsednik Srbije se u proteklih nekoliko dana sastao s predsednicima Rusije i Kine, tu je i put u Berlin. Kakvu korist će imati Srbija od tih sastanaka?

- Ti sastanci će se pre svega odraziti na bolje ekonomsko stanje, to je ono na čemu predsednik radi sve ove godine. Snaga Srbije proističe iz toga što je uspela da se izdigne iz ekonomskog ponora i da stabilizuje svoju ekonomiju, koja garantuje građanima bolji život i veću snagu države. Teme sastanka su bile i aktuelna situacija u Srbiji, izazovi u regionu i, naravno, Kosovo.

Možemo li da očekujemo da budemo bliži rešenju za Kosovo nakon sastanka u Berlinu?

- Vrlo je teško to reći. Mi smo ti na kojima je teret svega. Zamislite da Vučić neće da ode u Berlin na taj sastanak. Imali biste kampanju i u domaćoj i inostranoj štampi, penal za kosovske Albance. Bilo bi da oni hoće dogovor, ali, eto, Vučić neće da dođe da razgovora. A pet godina oni neće da primene Briselski sporazum, uvode takse... Dakle, kao što je i predsednik Vučić rekao, možemo da razgovaramo, ali prvo da Albanci ukinu takse. Ako nema ukidanja taksa, ne znam o čemu bismo razgovarali.

Kad pominjete ekonomske aspekte, kolika je šansa da u Srbiju dođe „Folksvagen“?

- Nisam deo tima koji učestvuje u razgovorima. Ipak, ovo pokazuje koliko smo bili u pravu i koliko su bila besmislena pitanja zašto dajemo subvencije za dolazak stranih kompanija. Zar mislite da bi ozbiljna kompanija danas razmatrala da dođe u Srbiju da nema preferencijalnih uslova koji se takmiče s povlasticama drugih država.

Da li biste vi, kao ministar na čelu jednog velikog sistema, ponudili „Folksvagenu“ da obnovi vozni park MUP?

- U širem smislu, mi smo to već uradili. „Škoda“ spada u koncern „Folksvagen“, a ona je danas ključno, patrolno vozilo MUP. Dali su nam odličnu cenu, a i iskustva privatnih kompanija i naših građana s tim autom su odlična. Drugo, kad bi „Folksvagen“ došao u Srbiju, građani naše zemlje bi kupovali ta vozila po povoljnijoj ceni i bez carina. Više hiljada ljudi bi se zaposlilo, a to bi bila i odlična izvozna šansa za Srbiju, tako da je to vin-vin situacija za našu zemlju na više načina. Još nije sve rešeno i Srbija nastavlja da se bori.

Spekuliše se da ćemo posle ovih sastanaka sa svetskim liderima imati odluku o vanrednim izborima. Čemu smo bliži, vanrednim ili redovnim izborima?

- To zavisi od mnogo faktora. Mi uvek razmišljamo šta je budućnost Srbije, šta mi kao stranka možemo da uradimo, a da zemlja jača. Sada će i evropski izbori, videćemo kako će ići formiranje novih većina u evropskom parlamentu. Tu je i pitanje šta Evropska unija želi sa Srbijom i kad oni misle da je realno da budemo deo evropske porodice. Suština EU nije samo u formalnom članstvu, suština EU je u tome da imate sistem koji čini da ljudi žive bolje. Ako to možemo, ako je to nešto što je realno, onda treba da idemo punom snagom napred. U tom smislu, izbori mogu da budu i u redovnom roku. Ako tako nešto ne postoji, treba izađi pred građane i videti u kom smeru Srbija treba da ide.

Vi ste za vanredne parlamentarne izbore?

- Uvek sam za proveru legitimiteta vlasti kad se to pitanje često poteže u javnosti. Znam kako stoji SNS, kolika je podrška Vučiću i stranci, ali mislim da nekim ljudima nije jasno dok se ne održe izbori.

Sem te provere, šta bi se dobilo vanrednim izborima? Vladajuća koalicija bi ostala ista.

- Kad se promene neke političke okolnosti, ne samo u Srbiji nego i na evropskom nivou, kad se promeni smer u kom se kreće Evropa, to je legitimno političko pitanje. Zatim, da li ti koji vrše vlast imaju legitimitet i da li su dosadašnji efekti onoga što je vlast uradila nešto što zaslužuje podršku naroda? Pogotovu kad se u javnosti jednim delom osporava taj legitimitet i kad se govori kako nam opada podrška. Ajde onda da vidimo.

Vi, koji imate podršku 50 odsto, hoćete da se dokažete opoziciji, za koju tvrdite da ima podršku manje od 10 odsto?

- Dokazujemo se građanima. A oni (opozicija) misle da nije tako, da će oni da preuzmu vlast na sledećim izborima... Pa da vidimo, možda i hoće.

Čemu onda ta dilema kad bi vama u stranci odgovaralo da izađete sada na izbore?

- Postavlja se pitanje da li je to najbolji put za Srbiju. Da li možemo da dovedemo taj „Folksvagen“ ako imamo vanredne izbore? Nama su državni interes i politička stabilnost iznad stranačkog interesa. Možda će naš rezultat na izborima naredne godine biti lošiji nego što bi bio danas u političkom smislu, ali ako to znači da možemo da dovedemo nekog ozbiljnog investitora, bolje da nam bude lošiji rezultat sledeće godine, a da ove imamo investicije.

To je malo kontradiktorno sa ovim što se desilo nedavno na sednici nekoliko tela SNS. Svi ste bili za vanredne izbore, osim Aleksandra Vučića.

- Sve ovo što sam vam rekao upravo smo tako diskutovali. Mi kao stranka ne želimo samo da bežimo od izbora. Mi smo za izbore ako treba da se proveri volja naroda, ali smo isto tako stavili ove ograničavajuće faktore. Treba da pogledamo šta je to što je dobro za našu zemlji i ovlastili smo predsednika da su skladu i sa ovim međunarodnim razgovorima koje će voditi, i onim što vidi kao budućnost Srbije, donese tu odluku.

Da li kao predstavnici vlasti imate nameru da razgovarate s predstavnicima građana koji mesecima protestuju?

- Ono što je rečeno i što smo vrlo jasno ponudili je najlegitimniji način, a to je razgovor u parlamentu. Tu sede ljude koje je narod izabrao i koji su legitimni zastupnici određenog broja građana.

Šta je sa onim ljudima koji nisu ni za vas ni za opoziciju, koji su protiv sistema?

- Na ulicama su uglavnom ljudi koji su u potpunosti organizovani od strane Saveza za Srbiju. Ima jedan deo ljudi koji nije, ali većina su stranački funkcioneri, rukovodioci opština, omladina stranaka... Videli ste pre neki dan Bastaća na Trgu Republike. Oni koji su s njim izražavali nezadovoljstvo su članovi veća i odbornici opštine Stari grad. Da se ne pravimo da su to neki građani. Ne mislite valjda da se ti ljudi pojave sami sa zastavama, ozvučenjem, kombijima... Ko to plati? To plaćaju političke stranke.

Kažete da se razgovara u Skupštini. Kako? Neko iz DS nešto dobaci, predsednica parlamenta ga odmah isključi, radikali prilaze Aleksandri Jerkov i viču na nju „ti si ustaška kurva“... Je l’ to taj dijalog o kome vi pričate?

- Ili kad upadnu poslanici Dveri kod Maje Gojković, kad ljudi iz Dveri i Zoran Živković izgovaraju najgore uvrede i psovke na račun drugih kolega i na račun Maje Gojković... Mislim da to nije dobro. Bilo kakvo nasilje nije dobro. Vi ste pobrojali samo neke ekscesne situacije. Zar treba da razgovaramo s ljudima koji su upadali u RTS, prebijali novinare, organizovali miting na kom su pretučene dve novinarke Pinka...

Da li očekujete radikalizaciju protesta opozicije?

- Meni nije najjasnija ta politika. Prvo, apsolutno nećemo da razgovaramo sa Aleksandrom Vučićem, on mora da ode. A onda, nećemo da razgovoramo ni s njegovima, ne pada nam na pamet ni da razgovaramo u parlametu. Postavlja se pitanje: Izvinite, a kako planirate da razgovarate, ako vi unapred kažete da nećete ni sa kim ni o čemu da razgovarate? Onda oni kažu - mi hoćemo razgovore samo ako prihvatimo ono što oni predlažu. To je onda dogovor, a ako se vodi dijalog i mi se ne slažemo, onda tu nema nikakvog dijaloga. I oni bi da onda izaberu REM, postave urednike televizija, video sam da bi da izaberu i tužioce i sudije, policajce, da ukinu Žandarmeriju, to zvuči kao perfektna demokratija kako je Đilas zamišlja.

Da li opozicija za te svoje zahteve ima podršku nekog dela međunarodne zajednice?

- Koliko vidim, oni još ne znaju ni šta su njihovi zahtevi. Samo se nadam da neće biti nikakvog nasilja. Već smo ga videli više puta kada su nešto organizovali. Pozivam ih da ne pribegavaju nasilju. Neka razgovaraju, neka protestuju, nikakav problem.

A ako dođe do radikalizacije? Ona je najavljivana, najavljivane su blokade auto-puteva.

- I nije ih bilo. Nisu oni baš tako hrabri. Kao što ste videli, policija se normalno ponašala i nastaviće tako. Ovo nije borba ko je fizički jači. Ovde treba da nudimo neki program. Ja znam da to što radi Vučić ima budućnost i da zato to građani hoće da podrže. Znate, kad imate jedan broj ljudi koji izađe na ulicu, priča o političkim liderima, i koji ne mogu da se usaglase ni oko čega, nema tu nijednog predloga. Što je Đilas naplaćivao vrtiće skuplje kad je bio gradonačelnik? Što nam danas priča o tome da bi povećao plate zdravstvenim radnicima, a držao ih je na minimalcu kad je bio na vlasti, što im tada nije povećao plate? Što nije izašao iz DS i kazao - što držimo narod u bedi, otpuštamo hiljade ljudi, ja ovo ne mogu da gledam.

Promenio se čovek...

- Promenila su se jedino dubina džepova i bankovni računi. To se promenilo, od „Velikog brata“, kad su uzeli prostor deci u Pionirskom gradu, do svih lukrativnih ugovora sa RTS i svega ostalog. O Jeremiću da ne pričam. To je licemerno. Bilo bi nekorektno da za vreme jedne vlade dovedete ljude do prosjačkog štapa i otpustite stotine hiljada ljudi i onda neko drugi dođe na vlast i vi kažete - e sad treba tim ljudima povećati platu. Pa što niste?! Kog su to velikog investitora oni doveli?

Šta očekujete od zakona o poreklu imovine?

- To je dobar zakon zato što će obuhvatiti sve građane Srbije. Neki od nas koji smo izabrana lica, naša imovina je na proveri od kada smo stupili na ove funkcije. Mi smo dužni da prijavimo imovinu svojih supružnika, dece... U MUP imamo još detaljnije provere, mi smo uveli zakonom za svakog rukovodioca u MUP detaljne provere Sektora unutrašnje kontrole, plus koordinaciju s Poreskom upravom i Agencijom za borbu protiv korupcije kako je neko došao do imovine, šta imaju njegovi članovi porodice, propisali smo da se proveravaju članovi domaćinstva koji nisu u srodstvu sa onim ko je nosilac javne funkcije.

Ograničili ste se na koliko godina unazad, 20?

- Razgovarao sam s gospodinom Radomirom Ilićem, državnim sekretarom u Ministarstvu pravde, koji je bio posvećen radu na ovom zakonu, i on mi je rekao da su morali da nađu neki period do kada Poreska uprava ima evidencije. Kako da dokažemo za ranije ako nema evidencije?!

Praznik u krugu porodice FILIPOV PRVI USKRS Kako provodite Uskrs? - To će biti jedan lep dan za nas, imamo i novog člana porodice. Ovo će biti Filipov prvi Uskrs. On je mali, ima tek tri meseca, i verovatno neće ni znati šta ga je snašlo, pošto će ga sestra gnjaviti kao što to uvek radi. Znam da se Nina raduje, ona ima posebne rituale, voli sve naše tradicionalne praznike, to je za nju posebno zadovoljstvo. Gledaću da s porodicom budem što više tih dan ili dva i, da vam iskreno kažem, da se malo odmorim. Bojite li s decom jaja? Učestvujete li u nekim kućnim aktivnostima? - Ne. Ako mogu nešto da pomognem fizički, da ponesem ili prenesem, ali ovo ostalo, to urade obično moja supruga, njena majka i moja majka. Znači, fizikalac? - Apsolutno. Prihvatam tu ulogu. Da li pomažete oko bebe? - Trudim se, bar u vreme kad mogu i kada je Filip budan. Volim da ga zasmejavam, jer je skoro počeo da se smeje, i volim da pratim njegove izraze lica. Pomažem i oko kupanja, ali ne mogu da kažem da sam jedan od najboljih i najposvećenijih očeva. Zbog posla koji trenutno obavljam i brojnih obaveza, mislim da nisam. Da li vam je žao zbog toga? - Naravno da jeste.

Rat klanova OPASNOST OD KRVNE OSVETE foto: Marina Lopičić Da li mislite da ubistvo Veselina Vukotića najavljuje nove sukobe u regionu? - Mi smo imali u poslednjih nekoliko meseci u našoj zemlji povećanu zaplenu narkotika, s kolegama u inostranstvu smo imali značajnu zaplenu narkotika, u Južnoj Americi pre samo nekoliko dana oduzeto je više od dve tone kokaina, koje su zaplenjene od narko-grupa u kojima učestvuju i naše grupe, tako da su ti finansijski udarci jako teški za te narko-klanove. To umanjuje njihovu moć. Svako ubistvo čini da situacija bude složenija, da mi moramo da obratimo više pažnje i na potencijalne mete i na one koji bi se bavili kriminalom na teritoriji naše zemlje. Naš posao je da budemo na oprezu iako okolnosti nisu lakše. Svako ubistvo na ovom podneblju koje predstavlja i neku vrstu krvne osvete svakako ne čini naš život lakšim. Da li to povećava rizik od rasplamsavanja sukoba? - Ono što jeste naš posao je da ne dozvolimo rasplamsavanje, a rizici od pokušaja osvete postoje. Sada uglavnom govorimo o klanovima iz druge države, o kavačkom i škaljarskom klanu, a šta je sa ovdašnjim klanovima? - Najviše smo govorili o škaljarskom i kavačkom klanu, koji su se tako nazvali samoinicijativno, jer u njima učestvuju i ljudi koji su naši državljani ili državljani trećih država, zato što su oni postali dominantni u poslu transporta, pre svega kokaina iz Južne Amerike prema Evropi. Tim novcem kupili su dodatnu moć.

