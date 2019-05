STEFANOVIĆ: Ne razumem potrebu pojedinig pristalica SZS da RUŠE I NAPADAJU!

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je večeras da ne razume zašto pojedine pristalice SZS imaju potrebu da uništavaju imovinu građana Srbije ili da nekoga napadnu.

"Danas su me zvali ljudi koji žive na Terazijama, pre tridesetak minuta, bio je opet boks meč između saobraćajnog znaka ili dva i grupe pristalica ljudi iz SZS. Ne razumem kao građanin ove zemlje, kao građanin Beograda zašto neko ima potrebu da nešto ruši, da nekoga napadnete na tim manifestacijama", rekao je Stefanović.

On je upozorio da je to naša imovina, da to nije nešto što je palo s neba, već nešto što svako od nas plaća, što je naša imovina, imovina naše zemlje.

Stefanović je dodao da je teško da komentariše bilo šta što rade ili diskutovati sa predstavnicima opozicije predvođene SZS, jer, kako je rekao, oni nemaju politiku, niti predlog za neko rešenje bilo da je ono političko ili ekonomsko.

Kako je rekao, oni imaju samo spremnost da učine bilo šta kako bi se ponovo domogli vlasti.

Stefanović je ukazao da su to ljudi koji su punili svoje džepove dok su bili na vlasti, a za to vreme država je temeljno uništavana, razarana, nije bilo investicija ni bilo kakavih ulaganja.

"Danas je njihova poruka da su spremni da učine bilo šta da bi se vratili na vlast. Nemojte ljudi. Ovo ja zaista ne razumem... i onda se čude zašto niko neće da glasa za njih", rekao je Stefanović za TV Pink upitan da prokomentariše najavljenu radikalizaciju protesta opozicije.

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić

Kurir