MAJA GOJKOVIĆ ZA KURIR: Vučić mora da ostane na čelu SNS, neki ministri treba da odu iz Vlade!

U Skupštini Srbije sutra će biti održana posebna sednica o Kosovu i Metohiji, a predsednica parlamenta Maja Gojković u intervjuu za Kurir kaže da očekuje da poslanici i građani od šefa države Aleksandra Vučića, koji će prisustvovati zasedanju, čuju sve što je važno o ovom državnom pitanju. Navodi da problem Kosova ne datira od juče, već da je star vekovima i da je zato potrebno rešiti ga kompromisom, a ne insistiranjem na "zamrznutom konfliktu".



Osim o ovom pitanju, Gojkovićeva govori i o predstojećim izborima u Srpskoj naprednoj stranci (SNS), o opoziciji i njenim protestima, radu premijerke i ministara.

Šta očekujete od sutrašnje sednice o pitanju Kosova i Metohije? Šta ona donosi?



- To je vrlo važna sednica na koju sam pozvala predsednika Srbije Aleksandra Vučića, direktora Kancelarije za KiM Marka Đurića, a očekujem da budu prisutni i predsednica Vlade i svi ministri. Poslanici su već dobili izveštaj Kancelarije za KiM, a očekujem da čujemo jedno sadržajno izlaganje predsednika države i o toku pregovora Beograda i Prištine, uz posredstvo EU, kao i sve važne činjenice i podatke koji su bitni za diskusiju u parlamentu, a i, naravno, za građane koji će uživo moći da prate i izlaganje i debatu. Očekujem da poslanici učestvuju i da kažu svoje stavove o izveštaju, da vode dijalog s predsednikom i da konačno čujemo političke stavove svih poslaničkih grupa i partija o pitanju KiM.

foto: Beta Miloš Miškov

Koliko smo zapravo blizu nekog rešenja za KiM? Predsednik Vučić je rekao da je njegov predlog o razgraničenju sa Albancima propao...



- Predlog da Srbija razmisli koliko bi to bilo dobro za rešenje odnosa Beograda i Prištine je u delu javnosti, kao po direktivi, dočekan na nož. I to sa nekim čudnim argumentima i stavovima da je bolje stanje "zamrznutog konflikta", gde Srbija ne može da reši neka svoja važna pitanja, nego da se teži ka kompromisnom rešenju, koje bi bilo istorijsko rešenje naših odnosa. Jer ovaj problem ne datira od juče, ni od pre šest-sedam godina, već datira i vekovima.

Deo opozicionih stranka nastavlja bojkot parlamenta...



- Manji deo stranaka bojkotuje. U parlamentu su SRS, kao najveća opoziciona grupa, LDP, LSV, SMS, poslanici nacionalnih manjina... Bojkotuje onaj deo koji predstavlja samostalne poslanike, jer njihov delimični bojkot je uslovio to da ostanu bez poslaničkih klubova. Oni su najglasniji jer, kad bi ušli u parlament, morali bi da se bore, kao samostalni poslanici, za pet minuta sa ostalima. E, neće da dođu i kažu da je bojkot učinio samo to da ostanu bez poslaničkih klubova, nego im je lakše da medijski predstavljaju da imaju neku političku snagu. Eto, Dragan Đilas i Vuk Jeremić, koji nikad nisu učestvovali na izborima, tvrde da imaju poslanike. Tako su pronašli jedno ingeniozno političko rešenje da ne učestvuješ na izborima, a posle imaš poslanike.

Kazali su da ne dolaze ni na sednicu o KiM.



- Videćemo u ponedeljak. To je dokaz da se njihova politika svodi na to da napadaju predsednika Vučića i da napadaju samo deo nas iz SNS koji u skupštini argumentovano iznosimo činjenice i ne bojimo se medijskog odijuma i spinovanja koji su usmereni ka meni, Aleksandru Martinoviću, Rističeviću i drugima koji imaju svoje mišljenje i iznose kontraargumente... S druge strane, oni pokušavaju da se bave politikom, a bez političkih programa. Nikada nisam čula njihovo mišljenje o rešenju pitanja odnosa Beograda i Prištine. Oni nikakav politički program nemaju ni o čemu. A sve što su imali, Jeremić i Đilas su pokazali u ranijim vladama. Ubeđena sam da će se poslanici u ponedeljak setiti i toga kako je pitanje KiM izmešteno iz UN pod okrilje EU. A u UN imamo mnogo više razumevanja za položaj Srbije. Setiće se i kako su svojevremeno ono ingeniozno pitanje, pred Međunarodnim sudom pravde, postavili Boris Tadić, Jeremić i Đilas, a unapred su znali da ćemo dobiti negativan odgovor.

Opozicija ima zamerke i na to kako vi predsedavate Skupštinom. Šta kažete na to?



- To je legalno i legitimno. Da li vodim dobro sednice? Većina poslanika misli da je to sasvim u redu, a ja sam spremna i da menjam, nisam na svetu poslednji branilac Poslovnika o radu. Oni su i pisali taj poslovnik. Samo čekam da dođu u parlament i da razgovaramo o tome, da čujem nešto konkretno. Nisam zainteresovana za sastanke u šatorima.

foto: Stefan Kojić

Lider Dveri Boško Obradović kaže da je "normalizacija rada Skupštine moguća tek kada Maja Gojković ode".



- Pa, njegov poslanički klub je otišao od njega. A sa Obradovićem se ne slažem baš ni u čemu. To je poslanik koji je u moj kabinet upao s grupom svojih poslanika i maltretirao me je, to je političar koji napada žene, tuče novinarke, upada u RTS, poziva na nasilje... To je neko koga duboko politički prezirem. On i ja, da nije politike i parlamenta, nikad se ne bismo ni sreli.

Činjenica je da na skupštinskim sednicama zna da bude burno, i da se - i od vlasti i od opozicije - neretko čuju teške optužbe, uvrede... Da li je to normalno?



- Parlament je specifično mesto za dijalog predstavnika svih građana. Imam zamerki na vrste reči koje se nekada upotrebljavaju, ali nije to, kao što vidite, neka izolovana slika parlamenta u čitavom svetu, a pogotovo ne u Evropi. Nikakva retkost to nije. Vidite da u svetu ima tuča, kojih kod nas, srećom, nije bilo, da ima teških reči, burnih scena...

Mariniki sam predala titulu preletača

I dan-danas vas, uglavnom na društvenim mrežama, prozivaju da ste promenili veliki broj stranaka, da ste najveći preletač. Šta kažete na to?

- To uopšte nije istina, ali ne branim se od toga, to mi je simpatično i smešno. A prozivaju me oni koji su promenili 10-15 stranaka. Pun je parlament onih, u opozicionim redovima, za koje se više ne zna ko je u kom poslaničkom klubu i u kojoj je partiji. Predala sam tu titulu Mariniki Tepić, rekla sam da sam puki amater, nemam više tu krunu...

Da li uopšte postoji dijalog vlasti i opozicije?



- Od mene, kao predsednice parlamenta, postoji dobra volja da razgovaramo o svemu. Nema u svetu drugog mesta za dijalog osim parlamenata. Sve ostalo nije demokratija - ako se razgovara na ulici, ako se marginalizuju izborni rezultati, ako se poseže za nekim "fantastičnim" rešenjima mimo parlamenta... A Srbija je demokratska država.

Kako vidite sudbinu protesta Saveza za Srbiju (SZS)? Jesu li oni nešto doneli, jesu li uzdrmali vlast?



- Nemam vremena da se bavim protestima. Građani imaju demokratsko pravo da se okupljaju, protestuju... Zabranjeno je nasilje. A građani su gledali nasilje, pretnje, upad na RTS, napad na Predsedništvo dok je predsednik bio u zgradi... To ne može da se zaboravi. Na kraju su građani sami i stavili tačku na to što nazivate protestima opozicije. Rezultati protesta su to da su Zoran Živković i Boško Obradović ostali bez poslaničkog kluba u Skupštini.

Protestne šetnje skoro da su utihnule, ali je opozicija formirala tzv. Slobodnu zonu ispred Predsedništva, gde se u šatoru organizuju neke akcije, tu su non-stop političari.



- To ne mogu ni da prokomentarišem. Kad sam to videla, mislila sam da je to nekakva šala. Politikom se bavim 29 godina i nisam videla da su političari nekad kampovali po šatorima.

Bliže se izbori u SNS. Da li se mogu očekivati krupne promene i nova lica u vrhu stranke?



- Pripremamo kongres SNS. Moj stav je da Aleksandar Vučić treba da ostane predsednik SNS. On mora i treba da ostane na toj poziciji. Takođe, veliki sam zagovornik dovođenja novih lica, i u stranku i u poslanički klub.

Dakle, u SNS ne vidite nekog ko bi mogao da nasledi Vučića?



- Ne. Sada i u skorijoj budućnosti Vučić treba da ostane na čelu stranke.

Hoće li biti analize rada funkcionera SNS? Često se čuju optužbe da se pojedini na lokalu ponašaju kao šerifi.



- Svakako. Vidite da, što se tiče SNS, partijska knjižica nikog ne spasava, vrše se istrage, privođenja... Ali volela bih da mi analiziramo i rad svakog ko je dobio neku funkciju u ime SNS, a nije član stranke. Ima dosta takvih, jer mi ne mislimo da neko mora da bude član stranke da bi bio na funkciji, ali se na kraju sve isporučuje SNS i Vučiću. Sve ide na njegov račun. To je nepravedno. Dakle, želim da analiziramo sve na svim funkcijama - i naše članove i one koji nisu članovi, a zauzimaju pozicije i na lokalu i na poslaničkim i na ministarskim mestima... Evo, neka se počne od mene ako neko misli da je ovakav moj stav preoštar.

Vučiću želim više vremena za porodicu

Kakva je vaša saradnja s predsednikom Vučićem? Da li mu možda nešto zamerate?

- Imamo odličnu političku saradnju i komunikaciju. Parlament ima maksimalno uvažavanje predsednika države. On i ja se poznajemo veoma dugo. Volela bih da više vremena odvoji za sebe, za porodicu, za privatni život... Maksimalno se daje Srbiji i građanima, to je vidljivo. Radi i subotom i nedeljom, jedna je vredna osoba...

SNS ima široku koaliciju. Da li ste zadovoljni koalicionim partnerima ili s nekima treba preispitati dosadašnju saradnju?



- Na to neću da odgovorim. Dobro je da SNS, koji samostalno može da formira vladajuću većinu, ima široku koaliciju jer je onda i država stabilnija.

Kako biste ocenili rad premijerke Ane Brnabić?



- Imamo odličnu saradnju. Ona se dobro snalazi u politici. Volela bih da postane član SNS, to bi bilo osveženje za stranku. Dobrodošla je u SNS. Ali ne vršim pritisak.

A rad Vlade u celini? Jednom ste rekli da neki ministri "predugo sede u Vladi, treba da se odmore".



- Da, stojim na tom stanovištu i danas. O svemu ostalom ću govoriti kad se u stranci povede razgovor o tome, kad se završi ovaj mandat Vlade i kad se bude razmišljalo o nekim novim ministrima... Protiv sam toga da se to iznosi u medije i pojedinačno etiketiraju ljudi. Znate kako sam prošla prošli put, svi su me napali, odmah su govorili kako se preporučujem za ministra... Ne. Ja nemam, kao mnogi, marketinške agencije koje za mene rade u medijima, nemam naručene intervjue, ne preporučujem sebe ni za jedno mesto... I, ne mislim samo na neke koji su tu predugo, pa su se umorili u smislu da se ne bore. Pogledajte koga napadaju određeni mediji - samo one koji se oglašavaju i brane ili Vučića, ili politiku SNS. One koji su se hibernirali i ćute, niko ne spominje - kao da nisu u vladajućoj većini. Prepoznaće se oni sada sami, pa ćemo čitati posle naručene intervjue.

Majka mi daje političke savete

Koliko vremena imate za porodicu? Vaša majka je na Instragramu redovno kačila zajedničke fotografije...

- Trudim se da vikendom odvojim što više vremena za porodicu. Majka prati Skupštinu koliko stigne i koliko je zainteresovana. Ona mi je najžešći kritičar, a kritikuje i mnoge druge. A daje mi i političke savete.

Dakle, neki ministri treba da odu, da ne budu u nekoj budućoj vladi?



- Tako je. Nisam čula da postoji članska karta za Vladu i za neko ministarstvo. Novo mi je to da se neko uvredi ako spomenete da bi možda mogao da radi neki drugi posao. Niko nije pretplaćen da bude ministar. Ima i novih ministara u ovoj vladi za koje mislim da ih treba zameniti, jer nemaju konkretne rezultate. I ne samo ministri nego i državni sekretari. Sve je podložno promeni, uključujući i mene.

Da li je tačno da ste svojevremeno imali oštre verbalne sukobe s ministarkom Zoranom Mihajlović?



- Ne sećam se, možda i jeste tako bilo nekada davno. Nije Zorana jedina. Sasvim je normalno da s ljudima imate neko nerazumevanje ili neke nesuglasice. Ako neko sebi daje za pravo da sve kritikuje, onda treba to i da primi kad se vrati. A meni je Zorana simpatična, mislim da je veliki borac...

Imate li ambiciju da postanete ministarka kulture, kao što se spekulisalo?



- Ne, to je medijski spin. Mislim da je to neko spinovao da bi sebi oslobodio prostor da bude ministar kulture, pa je, preko mog lika i dela, sklanjao Vladana Vukosavljevića. Ili je taj neko možda želeo da bude predsednik Skupštine.

Da li ste u kontaktu s bivšim predsednikom države i SNS Tomislavom Nikolićem?



- Nisam, nažalost. Viđamo se samo na prijemima i nekim zvaničnim događajima.

Bili ste godinama u SRS. Šta danas mislite o toj stranci i Vojislavu Šešelju?



- SRS je najveća opoziciona stranka. Ona je deo mog života i deo moje političke prošlosti. Pošli smo drugim putem i to je to.

Kurir.rs/Boban Karović

Kurir