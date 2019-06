SKANDAL! ČELNICI BRUSA STALI UZ JUTKU: Šef Brusa podržao Milutina Jeličića!

Saša Milošević, predsednik opštine Brus, došao je sa gotovo celim svojim kabinetom ispred suda kao podrška Milutinu Jeličiću Jutki kada je bivši predsednik opštine imao suđenje zbog optužbi za seksualno uznemiravanje!

Statisti



Kurir je došao u posed fotografija koje pokazuju prisustvo Miloševića u masi koja je došla da podrži Jeličića. Pored Miloševića, tom skupu prisustvovali su i savetnici predsednika opštine Zoran Radenković, Miloš Azdejković i Katarina Kljajić. Podršku Jeličiću, kog bivša sekretarica Marija Lukić optužuje za stravično seksualno uznemiravanje, dolaskom pred sud dao je i javni pravobranilac Andrija Nestorović.

Među okupljenima su bili i član Opštinskog veća Mirčeta Miljković, kao i vozač predsednika opštine Miodrag Marković.



Suđenje je bilo zakazano za ponedeljak, 27. maj, oko 11 sati, a tada su i nastale fotografije do kojih je došao Kurir. To znači da su svi gorenavedeni, umesto na svom radnom mestu, za šta ih plaćaju građani, izabrali da budu Jeličićevi statisti ispred zgrade suda u Brusu.

- Da stvar bude strašnija, dok se Lukićeva, koja je preživela golgotu u Brusu kada se odvažila da pokrene čitav proces protiv tada prvog čoveka opštine, pela stepenicama prema sudu, tik do nje poruke podrške Jutki urlali su Zoran Radenković, savetnik predsednika opštine, Goran Živković, odbornik SO, i Mirčeta Miljković, član Opštinskog veća. Radenković i Živković su nosili majice na kojima je pisalo "Pravda za Jutku" - kaže izvor Kurira iz Brusa.

Spustio slušalicu



Milošević u razgovoru za Kurir kaže da on nije došao kao podrška Jutki, već je tuda prošao i da ne vidi u čemu je problem.



- Gospođo, ja sam predsednik opštine Brus. Znači, ja ne smem da prođem gradom da vidim šta mi se radi u gradu? Ja vas ne razumem - brecnuo se Milošević, a na opasku da imamo snimak, te da se vidi da nije prošao, već stajao preko puta suda, on kaže:



- Pa šta, mogu i da stanem. Što? To je moj grad, nije vaš.

Na konstataciju da je to bilo usred radnog vremena, on je kazao:

- Pa? Vi mislite da ja ovde samo stojim u kancelariji?

Milošević je ubrzo nakon toga prekinuo vezu.

Savetnik Radenković

A što da ne budem Jutkina podrška?

Zoran Radenković, savetnik predsednika opštine, kaže u razgovoru za naš list da je tog dana, 27. maja, bio na godišnjem odmoru i da ne vidi ništa sporno što je došao ispred zgrade suda da pruži Jeličiću podršku.

- Zašto da ne budem tamo (ispred zgrade suda). Ja sam čovek kao i svi ostali - kaže Radovanović, kao i da je tada bio na godišnjem odmoru.

