DŽONSON PLAKAO ZBOG MALE MILICE! Engleski premijer osudio NATO! Video sam uništene živote i porodice! Išle su mi suze! Otkrivamo dosad nepoznate detalje o njemu

"Video sam uništene živote i porodice uništene bombardovanjem, video sam civile koji žale za svojim najbližima koje je ubio NATO. Plakao sam nad sudbi- nom dece i kada je poginula trogodišnja Milica Rakić u Batajnici, koju je ubio geler NATO bombe."

Ovako je pre dve decenije pisao Boris Džonson, tada dopisnik britanskog Dejli telegrafa, koji je pre nekoliko dana izabran za premijera Velike Britanije.

Ostalo je upamćeno njegovo žestoko protivljenje bombardovanju Srbije, koje se nije promenilo ni mnogo godina kasnije. Osim kao izveštač, u Srbiju je došao ponovo 2016. godine kao šef britanske diplomatije. Ni tada nije uvijeno i diplomatski govorio o srpskim žrtvama tokom NATO bombardovanja, naprotiv.

- Sećam se da sam u Beogradu pisao neke veoma ljute članke o načinu na koji je NATO taj rat vodio jer sam iskreno mrzeo metode koje su korišćene. Prezirao sam bombardovanje sa 30.000 stopa, što mi se činilo okrutnim - podsetio se pre tri godine Džonson perioda bombardovanja Srbije, što je naišlo na osudu njegovih političkih protivnika u Velikoj Britaniji.

foto: EPA / Vickie Flores

List Ajriš tajms preneo je deo teksta o Milici Rakić koji je Džonson napisao 1999. godine:

- Naravno, nije bilo namerno. Ali, može se reći da je NATO ispalio bombe namerno sa 4.500 metara visine, svestan da će civili biti ubijeni. Razlog zašto tako visoko lete je taj da se ovaj rat zasniva na moralnoj računici koja kaže da životi jugoslovenskih ili albanskih civila vrede mnogo manje od života savezničkih vojnika i avijatičara, napisao je današnji britanski premijer.

Nije tajna da je Džonson srpskog predsednika Aleksandra Vučića upoznao u Londonu 2014. i da je, dve godine kasnije, na njegov poziv došao u Beograd, gde je srdačno i prijateljski dočekan. Vučić je više puta isticao da je pročitao Džonsonovu knjigu ,,Faktor Čerčil", iz koje je mnogo naučio o donošenju političkih odluka.

Džonsonov izbor za britanskog premijera je dobra vest za Srbiju, ali zasad je ta korist na dugom štapu, smatra Jakša Šćekić, dugogodišnji novinar Rojtersa I vrstan poznavalac političkih prilika na britanskoj svetskoj sceni.

- Bojim se da će Džonson do 31. oktobra biti preokupiran Bregzitom i neće imati vremena za nas. On je izabran da izvede Veliku Britaniju iz EU po svaku cenu. Ako preživi Bregzit i ne ude u istoriju kao čovek sa najkraćim premijerskim mandatom u Ujedinjenom Kraljevstvu, onda on može da bude vrlo važan faktor za nas objašnjava Šćekić.

foto: EPA

On smatra da je jako dobro to što je Džonson u prijateljskim odnosima sa srpskim predsednikom Vučićem jer to može da bude i naša veza ka američkom predsedniku Donaldu Trampu.

- Kad Bregzit prođe i ako on to preživi, mi možemo da računamo na njega i na dobre odnose ne samo sa njim već preko njega i sa američkim predsednikom.

Politikolog Jelena Vukoičić ocenjuje da je izbor Džonsona izuzetno dobar za Srbiju.

- Generalno gledano, politički pejzaž Evrope pokazuje koliko se menja politička scena i uglavnom je to u našu korist. Evropom počinju da dominiraju političari koji ne pripadaju briselskoj struji, već su više nacionalno orijentisani i žele da njihove države budu jake, a ne pod šapom zapada. Svi oni su daleko naklonjeniji Srbiji, što je slučaj i sa Amerikom i Trampom, za razliku od bivše administracije, kaže Vukoičićeva.

(Kurir.rs/Srpski telegraf)

