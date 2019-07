SINIŠA MALI O NAPADIMA NA SVOJE NAJBLIŽE: Nikada se nije desilo da neko prati majku i šestomesečnu bebu, da im postavlja neka pitanja i da sve to pravda nekakvim istraživačkim novinarstvom!

Na izbore idemo sa svojim rezultatima, a opozicija u nedostatku programa i ideja skreće ka neosnovanim optužbama i služi se bukvalno svačim. Retko ko bi izdržao ono kroz šta predsednik prolazi. Njima je bojkot savršeni izgovor da izbegnu neuspeh



Ministar finansija Siniša Mali u intervjuu za Kurir kaže da će oporavljena i sada već sasvim zdrava državna kasa biti u stanju da zavrti novi investicioni ciklus možda i teži od 10 milijardi evra. Mali prvi put otkriva šta misli o odluci Vučića, inače njegovog bliskog prijatelja i saradnika, da uskoro napusti kormilo Srpske napredne stranke, a otvoreno govori i o, kako kaže, brutalnoj predizbornoj kampanji koja je nagoveštena protekle nedelje kada su u centru zbivanja bili njegov brat i njegova porodica.

- Meni je potpuno nenormalna ta kampanja koju očigledno vodi opozicija. U nedostatku programa, ideja, oni i nemaju šta pametnije da kažu, pa su počeli da optužuju bez ikakvog osnova. Nikada se nije desilo da neko prati majku i šestomesečnu bebu, da im postavlja neka pitanja i da sve to pravda nekakvim istraživačkim novinarstvom. Stvarno ne razumem takve stvari. Teško mi je i da komentarišem to pošto bih verovatno rekao nešto što nije politički korektno. Ipak se radi o mojoj porodici. Nemam nikakav problem da mene napadaju, neka udaraju, lažu, mažu... Meni je važno da Srbija napreduje, da se borimo za nova radna mesta, da nam privreda ide napred...



Tema u medijima bila je i porodica predsednika, bizarne poruke upućene njegovoj deci, umrlice... Kakva je to politička borba? Ko je dozvolio ta pravila da nema nikakvih granica u toj borbi?



- To samo pokazuje da su spremni bukvalno na sve i da ne postoji granica koju neće da pređu. Opozicija i njihove pristalice idu toliko daleko da više ne biraju ni reči, a ni sredstva za postizanje ciljeva. Nazivati pogrdnim imenima decu političara! Da li se to nekad negde desilo? Pa ja mislim da nije. To je za svaku osudu! Ali nadležni organi su dobro uradili svoj deo posla. Verujem da će pravda biti zadovoljena. Predsednik Vučić se, s druge strane, odlično nosi sa svim tim napadima. Mislim da bi retko ko izdržao ono kroz šta on prolazi. Svako ko ima decu, zna o čemu govorim.



Na proleće će biti održani izbori. Kakvu kampanju očekujete, s obzirom na to da je već sad žestoko na političkoj sceni?



- Pogledajte šta već sad rade, a kampanja formalno nije ni počela. Već sad imate praćenje beba, majki i razne neverovatne stvari koje opozicija preduzima. Nisam video nikakav program opozicije. Vidim da su im svi zahtevi ono što je prevashodno u interesu Đilasa kao biznismena. Sloboda medija ili zapravo mogućnost da Đilas ponovo prodaje i preprodaje sekunde medijima. Pitamo se, ali s te strane nema odgovora, kako je moguće da neko za nekoliko godina na vlasti uspe da prihoduje 500 miliona evra i da sam prizna i prijavi imovinu od 25 miliona evra. Očekujem da će kampanja biti prljava i žestoka, ali mi imamo svoj program, svoju ideju i put kojim idemo - a to su nove bolnice, škole, novi auto-putevi, nove investicije, bolji kvalitet života, veće plate i penzije... Pred građane ćemo izaći s rezultatima. Opozicija će verovatno kampanju skretati ka neosnovanim optužbama. To je skretanje pažnje s njihovog glavnog, cilja a to je da mediji budu takvi da Đilas može još više da krade i radi šta god poželi. Baš bih voleo da izađu na izbore.

Postoji opcija i da ne izađu. Kako vidite najavu bojkota?



- A šta drugo da rade? Njima je bojkot savršeni izgovor da izbegnu neuspeh. Predsednik Vučić je već pozvao međunarodne posmatrače povodom izbora, tako da će vrlo teško biti za opoziciju da nađe izgovor da ne učestvuje na njima.



Hoće li vas biti u sledećoj vladi?



- Toliko nas posla još čeka, a nemamo još ni datum izbora. Najmanje mi je važna pozicija, a veoma mi je važno da budem u timu Aleksandra Vučića, da dobro radimo... Neka građani kažu da li smo dobro radili, a o ovome što me pitate ćemo o tom potom.



Šta za vas znači odluka Vučića da se povuče sa mesta predsednika SNS? Mnogi funkcioneri se opiru takvom scenariju?



- Predsednika Vučića prevashodno smatram svojim prijateljem, pa onda ide sve ostalo. Veoma sam mu zahvalan na poverenju koje mi je ukazao. Vučić je pravi lider, osoba koja pokreće stvari i sve nas čini još boljim i efikasnijim. Odluka će, naravno, biti njegova, ja ću da je poštujem, ali sam siguran da SNS ne bi bio isti bez njega. Imamo mnogo kvalitetnih ljudi koji se bore za vizuju koju je on pokrenuo. Sumnjam da stranka može da radi na isti način bez Vučića. Ipak je on ta pokretačka snaga koja sve to gura. Biće još razmišljanja, diskusija... Dosad nikada nije pogrešio i siguran sam da će i sada na pravi način proceniti, pa doneti odluku koja je u interesu države, SNS i njega lično.



Kako ste razumeli poruke poslanika SNS Vladimira Đukanovića, koji kaže da bi Vučić najviše trebalo da se čuva ljudi iz sopstvenih redova?



- Vučić je veoma mudar i siguran sam da zna da proceni kome može da veruje. Nije na meni da to kažem. Ne mislim da to ide toliko daleko, a nemam ni sve informacije koje ima Vučić. Dosad se pokazalo da grešku nije napravio.



U kakvom je stanju državna kasa?



- U neuporedivo boljem nego pre nekoliko godina. Kada pogledate sve makroekonomske pokazatelje, i fiskalne i monetarne politike, oni su veoma dobri i poboljšavaju se iz godine u godinu. Naša stopa rasta BDP prošle godine bila je 4,3 odsto, što je bila jedna od deset najviših u Evropi. Srbija se promenila i očekujem ove godine da bude minimum 3,5 odsto, a sledeće godine opet četiri odsto rasta. Napravili smo stabilnu osnovu za zdrave stope rasta u narednom periodu. Na osnovu toga imamo i smanjenje stope nezaposlenosti, javni dug na nivou 51-52 odsto BDP, inflacija je na oko 2,5 odsto, treću godinu zaredom imamo suficit u budžetu, pa prema tome i prostor za povećanje plata i penzija... Stvorili smo stabilno okruženje.



Predsednik Vučić je najavio i veliki investicioni ciklus. Jeste li kao ministar finansija razradili plan - hoćemo li zaista biti u stanju da upumpamo 10 milijardi evra u Srbiju?



- Zaista ćemo biti u stanju čak i više od toga da uložimo. Taj program je važan iz dva razloga. Prvo, potpuno podižemo nivo infrastrukture u celoj zemlji, a drugo, nama je to veliki podsticaj našeg BDP, jer se svaki dinar ulaganja u infrastrukturu vraća kao dva dinara rasta BDP. Na tim projektima će raditi domaća preduzeća, naši radnici... Neće to biti samo ulaganje u infrastrukturu već i u programe mladih, jer želimo da podržimo njihov razvoj, obrazovanje i ostanak u zemlji. Plan će obuhvatiti apsolutno celu Srbiju, svako selo, svaki grad, naselje koje nema kanalizaciju ili vodovodnu mrežu dobiće ih. Rekonstruisaćemo i sve lokalne, regionalne puteve, auto-puteve, u potpunosti ćemo rekonstruisati železničku infrastrukturu, jer Srbija iz dana u dan ponovo postaje sve značajniji transportni čvor ovog dela Evrope. Izgradićemo nacionalni stadion, dve linije metroa...



Izgradnja metroa je najviše čekana investicija. Kada će Beograd konačno dobiti metro, ko će ga graditi i koliko će on koštati?



- Nikada nismo bili bliži. U toku su veoma detaljni razgovori s kompanijama iz Kine i Francuske. Svako je tu video priliku i želi da gradi neki deo prve ili druge linije metroa. Na osnovu studije kompanije „Ežis“, četiri milijarde evra je vrednost obe linije. Dakle, reč je o ogromnom novcu, a poznato je koliko je metro neophodan Beogradu. To je veliki razvojni projekat. Ako je prethodne četiri godine projekat „Beograd na vodi“ bio slika i prilika napora da idemo napred i simbol promena u Srbiji, nadam se da će u naredne četiri to upravo biti metro.

Kakav će nam biti budžet za narednu godinu?



- Apsolutno razvojni. Budžet će reflektovati upravo prvu fazu investicionog programa. Neka projekcija koju sada imamo jeste veća stopa rasta od četiri odsto. Ukoliko pametno sklopimo sve investicije i način njihovog finansiranja i ukoliko projekte završimo na vreme, ta stopa rasta može da bude mnogo, mnogo veća, što znači više novca u budžetu, veću mogućnost za povećanje plata i penzija. Znači zdrav način da se ceo taj ciklus još više ubrza. Imaćemo prostora i za povećanje plata u javnom sektoru, i to znatno.



Jeste li zadovoljni stranim investicijama koje su u prethodnih godinu dana došle u Srbiju?



- Prošle godine smo imali 3,5 milijardi evra stranih investicija i apsolutni smo šampioni jer u prvih pet meseci imamo 17 odsto više nego za isti period 2018. Otvorili smo se na pravi način, strani i domaći investitori žele da investiraju u Srbiju, zato nam i opada stopa nezaposlenosti, rastu nam plate... Radimo na tome da ove godine privučemo još više stranih investitora, i to je potpuno drugačije okruženje i potpuno drugačija perspektiva. Zato je izuzetno važno da nastavimo s politikom mira, to je ono od čega Srbija ima i veliku ekonomsku korist. Zato se i ja nadam da ćemo u što skorije vreme imati rešenje za pitanje Kosova i Metohije.

Deca, ispiti, maraton...

JUTRO ZA TRČANJE, NOĆ ZA KNJIGU Kako koristite slobodno vreme?

- Nema ga mnogo, ali svi oko mene dobro znaju da kada su klinci kod mene, u potpunosti sam posvećen njima. Odemo na Adu Ciganliju, prošetamo, radimo domaće zadatke... Osim toga, dao sam sebi još obaveza u ovom ludom ritmu, pa sam prijavio ispit kojim obezbeđujem sertifikat upravljanje alternativnim investicijama. Ispit ima dva dela, a prvi deo polažem 12. septembra u Frankfurtu. Eto, ulažem u sebe, noću uzmem knjigu, pa učim. Neće biti jednostavno, ali ću to položiti!

Trčite i maratone. Koji je sledeći izazov na dugim prugama?

- Berlinski maraton 29. septembra! Atina je bila prošle godine, a sledeće godine moram da izaberem London ili Njujork, jer mi je cilj da tih šest velikih maratona zaokružim.



