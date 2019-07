ŠOKANTNO! DOS I TADIĆ PRISLUŠKIVALI VUČIĆA 13 GODINA! Vlast demokrata na perfidan način i PROTIVZAKONITO pratili lidera SNS kako bi ga UCENJIVALI!

Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, otkrio je juče da je Aleksandar Vučić prisluškivan čak 13 godina, i to u kontinuitetu od 1995. do 2000, zatim od 2000. do 2003. i, posebno, kako je rekao, na perfidan način od 2007. do 2012. godine. Stefanović je kazao da je Vučić prisluškivan bez ikakvog naloga suda ili bilo kakve naredbe i mere zasnovane na zakonu, a nekada i po nalogu suda.

- Vučić je od 2007. do 2012. prisluškivan kroz obuhvat više lica koja su komunicirala s njim, njih oko 10-12, a koja su bila označena kao „ekstremisti“. Među tim osobama su bili zamenik gradonačelnika Goran Vesić i narodni poslanik Vladimir Đukanović - kaže Stefanović.

Vesić je kazao da je tačno da ga je vlast bivšeg predsednika Borisa Tadića koristila kao osobu preko koje su prisluškivali Vučića u vreme dok je bio u opoziciji.

Prljava politička borba... Vesić optužio Tadića da je naredio prisluškivanje Aleksandra Vučića

Tadićevi policajci

- U toj prljavoj raboti učestvovalo je mnogo ljudi, od kojih neki danas nisu živi, ali nalogodavac cele operacije je još uvek u politici. To je Boris Tadić. A to je bilo vreme kada su u ime Tadića srpskom politikom harali Vuk Jeremić i Dragan Đilas - kazao je Vesić i dodao da ga je tada prijatelj iz BIA upozorio da ga prisluškuju i prate.

- U čitavu akciju su bili uključeni i neki Tadićevi policajci iz MUP, koji na sreću odavno nisu u policiji - navodi Vesić, dodajući da su akciju prisluškivanja obustavili kada je Vučić pobedio na izborima, ali i da su pokušali da unište dokaze.

I njega prisluškivali... Ivica Dačić

Nisu birali

Ivica Dačić, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova, kaže da je DOS preko policije ili BIA prisluškivao ljude i potom taj materijal koristio za ucene. Međutim, kako je naveo, ta taktika im nije prošla kod njega, ali ni kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Dačić, koji je u jednom periodu kada je prisluškivan Vučić bio ministar unutrašnjih poslova, u razgovoru za Kurir kaže da on kao ministar nije bio obavešten o tome. Na pitanje ko je mogao da zatraži prisluškivanje jednog od tadašnjih lidera opozicije, Dačić kaže:



- Zna se ko, ministar se time ne bavi. Policija ili BIA. Pa oni su i mene pratili i prisluškivali kao ministra, a kamoli opoziciju. To je bila taktika DOS, za ucenjivanje ljudi. Kod nekih im to uspeva, kod nekih ne. Ja sam i pored ucena da ne smem to da uradim napravio vladu s Nikolićem i Vučićem. Nije im uspelo ni s Vučićem da ga ucenjuju.

Marina Komad, savetnica za medije Borisa Tadića, nije odgovarala na više uzastopnih poziva Kurira.

Orhan Dragaš ZLOUPOTREBA SLUŽBI BEZBEDNOSTI foto: Dado Đilas Orhan Dragaš iz Međunarodnog instituta za bezbednost kaže da mu je teško da zamisli da je 13 godina postojao permanentan nalog za prisluškivanje Aleksandra Vučića:

- Ne mogu da zamislim koji je razlog naveden sudu za dobijanje takvog naloga za primenu operativno-tehničkih mera prema osobi koja nije iz krimogene sredine, ne bavi se terorizmom, nego se sve vreme nakon završetka fakulteta profesionalno bavi politikom. Nema dileme da je tu posredi apsolutna zloupotreba kapaciteta službi bezbednosti i da su resursi službe korišćeni u političke svrhe, za nadzor i praćenje političkih oponenata, u ovom slučaju Vučića. Uzmimo u obzir da se u navedenih 13 godina promenilo nekoliko vlada, ali da je prevashodno vladu činio ili vodio DS sa koalicionim partnerima.

1 Tajne službe BiH i Hrvatske prisluškuju Vučića - Milorad Dodik izjavio je 2017. da je obaveštajcima BiH i Hrvatske dat nalog za prisluškivanje državnog vrha Srbije 2 MI6 prisluškuje Aleksandra Vučića

- Britanski agenti MI6 stacionirani u Crnoj Gori prisluškuju Vučića i državni vrh Srbije, objavila je crnogorska Borba u junu 2019. 3 Milović pokušao da prisluškuje Vučića

- Dragan Marković Markoni, bivši zamenik načelnika BIA, otkrio je da je po naredbi Rodoljuba Milovića iz UKP, 2012. zabeležen pokušaj prisluškivanja Vučića 4 Prisluškivali ga iz Makedonije - Narodni poslanik Milovan Drecun otkrio je da obaveštajci prikriveni u predstavništvu zapadnog proizvođača automobila u Skoplju prisluškuju Vučića

