ŠEŠELJ IZNEO ŠOKANTNE TVRDNJE O OBAVEŠTAJNOM RADU U SRBIJI: Zorana i Rasim su ŠPIJUNI, rade za Amerikance i Britance!

Strane obaveštajne službe imaju svoje špijune i među ministrima u Vladi Srbije, a najkorisniji saradnici su im Zorana Mihajlović i Rasim Ljajić, tvrdi lider radikala Vojislav Šešelj. On za Kurir kaže da ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović radi za američku CIA, dok Ljajić, koji u Vladi vodi resor trgovine, turizma i telekomunikacija, služi britanskoj agenciji MI6.

Sastanci u ambasadi

- Zorana je američki špijun, a Ljajić je engleski. To vam je sto posto. Možda ih među ministrima ima još, ali za ove sam siguran. Ljajić je dugogodišnji saradnik britanske obaveštajne službe. Na vezi je sa Lusi Mejzels, šefom političkog odeljenja britanske ambasade u Beogradu. Čak je s njom dogovarao moju likvidaciju, a ona se obradovala i kazala: "Uf, to bi bio najlepši način da okončam svoj boravak u Beogradu", pošto joj je mandat bio na isteku - ispričao je Šešelj za Kurir.

Prema njegovim tvrdnjama, Zorana Mihajlović je osvedočeni zaštitnik američkih interesa i sve što radi na visokoj državnoj funkciji, radi da zadovolji Vašington.

- Samo zamislite kolika je to opasnost kad vam dva potpredsednika Vlade rade za strane službe. Ako se nešto desi Vučiću, eto ti njih da odmah preuzmu vlast, priznaju ih strane ambasade i gotova stvar - upozorio je lider SRS.

Majica s Trampovim likom

Ministarka Mihajlović podseća da je Šešelj nosio majicu sa Trampovim likom, a sad prebrojava američke špijune.

- Ne bih se mnogo obazirala na izjave čoveka čija je politička zaostavština, između ostalog, pozivanje ljudi u rat, mahanje pištoljem studentima i svakodnevno vređanje žena. To su dela koja će iza njega ostati, kao što će iza mene ostati stotine kilometara izgrađenih auto-puteva i obnovljenih pruga. Ako znamo ko je Šešelj i šta smo od njega dosad čuli i videli, onda nije iznenađenje da baš on, koji je s ponosom nosio majicu sa likom aktuelnog američkog predsednika Donalda Trampa, danas prebrojava "američke špijune" u Srbiji. A o tome koliko mu građani veruju, najbolje govore rezultati njegove stranke na izborima - naglasila je ona.

U sličnom tonu odgovorio je i Ljajić:

- Šta pametan čovek da kaže na ovakve budalaštine? Šešeljevim glupostima više neću da se bavim.

Pojačane aktivnosti službi

Podsetimo, Kurir je prethodnih dana pisao da su strane obaveštajne službe, naročito iz zapadnih zemalja, pojačale aktivnosti u Srbiji. U tome im pomažu i političari koji se i sami nude, a na meti su i poslanici u našoj Skupštini.

- Vlast je, po pravilu, neprobojna za obaveštajne atake drugih država, ali je opozicija zato veoma laka meta, pa nije ni čudo da se sami ponude da rade za strane agenture. Oni nalaze neki svoj interes i odaju im važne informacije - rekli su sagovornici Kurira.

Našao i poslanike u službi SAD

ŠORMAZ I OBRADOVIĆ SU NATO BRAĆA!

Šešelj kaže da i u Skupštini Srbije verovatno vrvi od špijuna, a on, kako kaže, pouzdano zna da su lider Dveri Boško Obradović i poslanik SNS Dragan Šormaz američki špijuni.

foto: Filip Plavčić

foto: Zorana Jevtić

- Oni su vam NATO braća. Amerikanci sad preko njih agituju da se promeni javno mnjenje Srbije u korist NATO i velike pare su za to izdvojene. Imam precizne podatke sa kojim ljudima iz američke ambasade je Obradović dogovarao svoju turneju po Americi, a to je bio obilazak Srba. Glumio je dugo da je rusofil, ali on vam je američki špijun. Ne neke druge poslanike mogu samo da sumnjam, ali nemam dokaze - izjavio je Šešelj.

Ni Obradović ni Šormaz juče nisu odgovarali na naše pozive.