ZADOVOLJSTVO POSLE POSETE SRBIJI: Japanski šef diplomatije tvitovao o boravku u Beogradu

Posle posete ministra spoljnih poslova Japana, koji se sastao sa prvim potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, Taro Kono na svom Tviter nalogu nije mogao da sakrije zadovoljstvo posle posete Srbiji.

Neizostavna priča, dva ministra, bila je o Piksiju, Titu, ali i Asanu.

Naime, Dačić je izrazio zadovoljstvo što je posle 18 godina jedan japanski ministar posetio Srbiju i naveo da ta poseta, kao i najavljeno prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučić na ustoličenju japanskog cara Naruhita u oktobru govori o produbljivanju odnosa Beograda i Tokija.

Podvukao je da su bilateralni odnosi Srbije i Japana sve bolji i na političkom i ekonomskom planu i to uz pojačan interes japanskih investitora za srpsko tržište, kao i da je Srbija zainteresovana i za saradnju u naučno-tehnološkoj oblasti, oblasti inovacija i tehnološkog razvoja, sporta...

Dačić je istakao i činjenicu da je Srbija veoma ponosna i na činjenicu što danas japanski fudbaleri igraju u našim prvoligaškim klubovima (Asano u Partizanu).

“Ja sam mom prijatelju rekao da japanski reprezentativac igra za Partizan protiv turske Malatije i već je na prvoj utakmici koju je igrao za Partizan dao gol. Japan pamti i Piksija, to je sinonim za Srbiju i pitao me je da li imamo još nekog Piksija da im pošaljemo da igra. Teško će se roditi neko ko će biti bolji od Piksija, ali u svakom slučaju Dragan Stojković je najpoznatije srpsko ime u Japanu. To je dobra osnova za jačanje naših odnosa", rekao je Dačić, a japanski ministar se složio.

Zadovoljstvo posle posete Srbiji nije manjkalo, što je i istaknuto na svom Tviter nalogu, kada mu je šef srpske diplomatije Ivica Dačić pokazao poklone koje je Car Japana darovao Josipu Brozu Titu.

“Ponosni smo na dugu tradiciju političkih odnosa sa Japanom", rekao je šef srpske diplomatije i naveo da se sa japanskim ministrom dogovorio danas da 1882. godinu, godinu prepiske srpskog kralja Milana Obrenovića i japanskog cara Meiđija, ustanove kao godinu prijateljstva dve zemlje.

Japanski šef diplomatije @konotarogomame @konotaromp na svom japanskom tviter nalogu istaknuo da su mu u #Beograd predstavljeni pokloni koje su japanski vladari darovali našim državnicima 🇷🇸🇯🇵 👏 https://t.co/YAulDK0EzD — FA_Serbia 🇷🇸 (@SRBDiplomacy) August 16, 2019

Ivica Dačić je iskoristio ovu posetu i da se zahvali japanskom ministru na tome što su prilikom glasanja u Unesku i Interpolu za članstvo Kosova bili uzdržani, iako su priznali jednostrano proglašenu nezavisnost tzv. Kosova.

Kurir