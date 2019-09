SRBIJO, ZAPAMTI PREDSEDNIKA OVE DRŽAVE EVROPSKE UNIJE! Poručio da ZLOČINCI iz UČK ne treba da vode nijednu zemlju Evrope i da će povuću priznanje!

Predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je uoči posete Srbiji sledeće sedmice da ne bi isključio mogućnost da jednog dana Češka povuče odluku o priznanju Kosova kao nezavisne države, dodavši ipak da će to biti "malo teško sprovesti".

Zeman je podvukao da, kako je kazao, ratni zločinci ne bi trebalo da vode nijednu zemlju u Evropi.

U kontekstu povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova koje je doseglo do 15 država, Zeman je, upitan zar ne bi Češka trebalo da bude jedna od prvih većih država koja je "ukinula priznanje Kosova", istakao: "Bojim se da će, ako nemamo značajnu manjinu, setivši se da je Kosovo odbila da prizna Španija sa katalonskom manjinom, Kipar iz sličnih razloga, Slovačka sa mađarskom manjinom, to biti malo teško sprovesti. Ali, opet, ne isključujem da će se to jednog dana dogoditi. Na kraju krajeva, ratni zločinci ne bi trebalo da vode nijednu zemlju u Evropi", poručio je Zeman, u intervjuu za češki portal Parlamentni listy.

Zeman je dodao da se slaže sa ministrom odbrane Češke Lubomirom Metnarom da je priznanje Kosova "diplomatska greška", naglasivši ulogu takozvane Oslobodilačke vojske Kosova i bivšeg premijera privremenih institucija samouprave u Prištini Ramuša Haradinaja.

Na konstataciju da bivši kosovski premijer ima prilično zanimljivu prošlost i da su (verovatno) svedoci ubijeni, te mu se zato ne može suditi, Zeman je kratko rekao "da, OVK, to se zna".

Zeman je rekao i da će predstojeća poseta Srbiji biti pre svega ekonomskog karaktera, ali da će se dotaći i teme Kosova.

On je napomenuo da podržava postepeno približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, "sa izuzetkom Kosova".

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir