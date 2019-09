MERKELOVA POHVALILA REFORME U SRBIJI: Nema rokova za rešenje za Kosovo i Metohiju i članstvo u EU

Nemačka kancelarka Angela Merkel juče je, posle sastanka s premijerkom Anom Brnabić u Berlinu, pohvalila reforme u Srbiji i poručila da će Nemačka kao partner nastaviti da podržava razvoj naše države i jačanje međusobnih odnosa.

One su se saglasile da je politička i ekonomska saradnja Nemačke i Srbije odlična, a da je jedino neslaganje o pitanju Kosova i Metohije.

O taksama posle izbora

Merkelova je navela da bi trebalo nastaviti proces rešavanja problema KiM i dodatno ga unaprediti, kako bi bilo postignuto rešenje. Podsetila je da je dijalog prekinut nakon uvođenja prištinskih taksa na srpsku robu.

- Do sada nije bilo moguće uspostaviti dijalog između Beograda i Prištine budući da takse predstavljaju veliku prepreku i otežavajuću okolnost. Vratićemo se tom pitanju kad se završe izbori na Kosovu i Metohiji - najavila je Merkelova.

Ona je ukazala da je u Srbiji aktivno oko 400 nemačkih preduzeća, gde radi oko 60.000 zaposlenih.

- Želim izrazito da naglasim da predsednica Vlade nije posvećena samo borbi protiv nezaposlenosti i rastu ekonomije Srbije nego i digitalizaciji i digitalnoj transformaciji. To je važan signal mladima i investicija u budućnost, jer je upravo među njima velika nezaposlenost. Srbija je primer i za druge evropske zemlje - rekla je Merkelova.

Brnabićeva je kazala da je cilj njene posete da odnosi s Nemačkom budu što bolji.

Poziv da poseti Beograd

- Nemci su dobri poslodavci, važni ne samo zbog otvaranja novih radnih mesta već i zbog toga što donose znanje, nove tehnologije, procese upravljanja, radne etike, poslovne etike, sve ono što menja naše društvo. Zato ovom posetom želimo da pokrenemo nov talas nemačkih investicija - podvukla je Brnabićeva. Navela je da je Kosovo možda jedina tačka nerazumevanja između Beograda i Berlina.

- Koliko god se ponekad ne slagali, najvažnije je da razgovaramo, čujemo mišljenje i savet i vidimo da li zajedno možemo da približimo stavove i dođemo do dugoročnog i održivog rešenja. Bez istorijskog pomirenja Srba i Albanaca neće biti drugačije budućnosti za Balkan - rekla je Brnabićeva i poručila da na tome treba svi zajedno da rade, iz podršku Nemačke, EU i drugih međunarodnih partnera.

Brnabićeva je pozvala Merkelovu da poseti Srbiju. Inače, nakon sastanka na Instagramu nemačke kancelarke postavljena je fotografija s Brnabićevom, uz komentar: „Naša saradnja je uspešna priča!“

Jasna poruka

BEZ ROKOVA ZA REŠENJE ZA KOSOVO I METOHIJU I ČLANSTVO U EU



Upitana da li postoji rok u kom bi Beograd i Priština trebalo da reše pitanje KiM i da li je realno da Srbija do 2025. postane članica EU, kako je izjavio doskorašnji predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker, Merkelova je kazala da nema rokova u kojima se neke stvari mogu završiti:

- Što pre, to bolje. To je moto za sve one koji žele da budu deo EU. Nisam za to da se licitira datumima. Za pristupanje EU potrebno je rešiti neke stvari u vezi s Kosovom. Za nas je važno da zemlje kandidati ispunjavaju uslove za pristupanje EU.