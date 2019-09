MILOŠ JOVANOVIĆ UPUTIO JASNU PORUKU ĐILASU: DSS ne podleže pritiscima, nikad

Nakon medijskih navoda da Mlađan Đorđević, kum lidera opozicionog Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, obilazi odbore Demokratske stranke Srbije i agituje za bojkot izbora u nameri da ih zavadi sa centralom i prevede u Đilasov tabor, oglasio se i predsednik stranke Miloš Jovanović s porukom da neće dozvoliti da mu se bilo ko meša u rad stranke.

Kako kaže, DSS je raskrstio sa dotrajalim kadrovima i uveo smenu generacija, od kojih se očekuje lojalnost stranci i njenom programu.

Oni koji su za bojkot osuđuju one koji ne dele njihovo mišljenje i optužuju ih za saradnju s režimom. Šta mislite o tome?

- Svako ima pravo da bira da li će na izbore ili će se ipak opredeliti za bojkot. Legitimno je bojkotovati izbore, kao što je legitimno učestvovati, to je stvar političke taktike.

Kako komentarišete navode da je Mlađan Đorđević agitovao za bojkot u lokalnim odborima DSS?

- Ne mogu da komentarišem tuđe postupke. Meni nikada ne bi palo na pamet da idem i razgovaram sa članovima i funkcionerima drugih stranaka, kako bih ih ubeđivao u nešto što nije politika njihove stranke, ili ih vrbovao za neki svoj politički interes. To tim pre ne bih radio u situaciji kada lično poznajem lidere drugih stranaka. Takvo ponašanje je odraz nevaspitanja i pokazuje suštinsko nepoštovanje ljudi, kako onih s kojima se razgovara, tako i onih koji se zaobilaze.

Ne dozvoljavate da vam se neko sa strane meša u rad stranke i lokalnih odbora?

- Mi samostalno vodimo politiku. Ne zanima me da li neko nešto radi sa strane.

Ima li pritisaka na DSS da što pre donese odluku o bojkotu?

- Ne, nas ne može niko da pritiska. DSS je na novom početku, počinje novi ciklus u smislu smene generacija. Jedina smo stranka koja je napravila smenu generacija. DSS ne menja svoja politička opredeljenja. Pre su bili mnogo veći pritisci na bivšeg lidera DSS Vojislava Koštunicu, sa Zapada, pa nikada nismo reagovali na te pritiske. Možete da zamislite kako tek ne može da nas pritiska ni deo opozicije, ni vlast. Da li ćemo izaći na izbore ili ne, to će biti samo naša odluka.

Kada ćete odlučiti?

- Pitanje bojkota je pitanje političke taktike, on nije cilj, nego sredstvo. Ako je to dobro sredstvo u borbi protiv režima, apsolutno ćemo bojkotovati. Ako dođemo do suprotnog zaključka, naravno da nećemo. Jesu loši uslovi, ali ako to nismo mogli da promenimo dosad, onda ćemo izaći na izbore i boriti se dalje, za slučaj da donesemo takvu odluku. Odluka će biti doneta kad izbori budu raspisani. Ne vidim da je u ovom trenutku bojkot svrsishodan. Svakako moramo da se spremamo za izbore, tako se i ponašamo, jer su izbori redovni.

Koštuničin plan

NEMA PREDAJE KOSOVA

Komentarišući plan za Kosovo Vojislava Koštunice, o kome je Kurir nedavno pisao, Jovanović kaže da su Koštuničinim planom određeni parametri u kojima treba da se kreće i ova, i sledeća vlast.

- To je plan Koštunice i tadašnje vlade, izglasan i u Skupštini. U tom trenutku je to bilo jedino što Srbija mogla da uradi, a tako je i sada. Da sačuva teritorijalnu celovitost i suverenitet, a da da određeni stepen autonomije Albancima na Kosovu i Metohiji, to je ujedno i odredba ustava, 182. član, koji predviđa suštinsku autonomiju za KiM. Ustav Srbije je u tom pogledu teško promenljiv, u tom pogledu je osnovan i istorijski i politički moral, dakle, nema predaje Kosova. Koštuničina vlada se aktivno borila za odbranu KiM i to će morati da uradi i svaka druga vlada - poručuje Jovanović.

