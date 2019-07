DRAGAN ĐILAS JE JOŠ JEDNOM POKAZAO DA NEMA NI OBRAZA NI STIDA, VEĆ NASTAVLJA DA LAŽE! Vučević o lideru opozicije!

Vučević je rekao da ga ne čudi koliko su ti ljudi zli, već to što im baš ništa nije sveto

Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je Dragan Đilas još jednom pokazao da nema ni obraza, ni stida i, umesto da osudi bolesne pretnje smrću i silovanjem upućene deci Aleksandra Vučića, on nastavlja po starom - da laže.



- I ne čudi me što vidim koliko su ti ljudi zli, već to što im baš ništa nije sveto, pa ni deca. To što ćute Dragan Đilas i lideri tog sramnog Saveza na pretnje smrću i silovanjem Vučićevoj deci od strane njihovih pristalica, ne čudi danas nikoga, jer su upravo oni javno pozivali da se premijerka Srbije siluje, oni su tukli žene, na prostački način vređali sve koji ne misle kao oni i koji preziru njihovu politiku pljačke. Danas se jasno vidi ko je inspirator i kreator zatrovane atmosfere i jezive mržnje u društvu - rekao je Vučević, i dodao da kada već Đilas pominje ekonomiju, da se građani jako dobro sećaju kako su živeli, odnosno, kako su preživljavali dok je zemljom harala "ta tajkunsko-lopovska banda".

- Sećaju se dobro konkretnih rezultata ovog tajkuna i njegove DS – više od pola miliona otpuštenih radnika i više od 500 miliona evra na računima Đilasovih firmi. Dok je Đilas od 74 hiljade evra postajao multimilioner sa 25 miliona evra bogatstva, narod je živeo na minimalcu od oko 159 evra. Medijski tajkun svaki dan „crta“ kako je 159 veće od 228 evra,a minus 3,1 veće od današnjih 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda. Misle valjda da narod pati od amnezije, pa se ne seća da su u njihovo vreme na fabrike stavljani katanci, a industrijske zone bile zaparložene. Danas Srbija doživljava novu industrijalizaciju, dolaze najveći svetski investitori, a vraća se i naša pamet koju su oni oterali. Srbija ne zaboravlja, ali ide napred. Poštovana i ekonomski sve snažnija, i to baš zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Aleksandra Vučića, koji je sa svojom porodici na meti svakodnevnih napada istih onih koji su godinama uništavali budućnost Srbije - rekao je Vučević.

Podsetimo, lider opozicionog Saveza za Srbiju Dragan Đilas izjavio je danas povodom tvrdnje predsednika Aleksandra Vučića da je nemoguće organizovati krađu na izbornim mestima, da se samo deo krađe odvija na izborni dan a da se izbori "kradu svaki dan kroz ludačku kampanju laži i mržnje".

