VUČIĆ U NJUJORKU POZVAO TRAMPA DA DOĐE U SRBIJU, A ONDA UPROPASTIO TAČIJA: Sutra govorim u Ujedinjenim nacijama, a kad ti govoriš?

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorklu sa predsednikom Sjedinjenin Država Donaldom Trampom.

Vučić je za TV Pink otkrio detalje ovog susreta, na prijemu koji je organizovao predsednik SAD.

Sinoć ste bili kod Trampa da li ste uspeli da porazgovarate sa predsednikom Amerike.

- Samo to da dođe u Srbiju. Da su ljudi u Srbiji ti koji ga podržavaju posle Poljaka najviše u Evropi. Sve drugo bi bilo besmisleno. Pre toga sam imao vazne razgovore sa Rikerom i Palmerom.

Šta tu možemo da očekujemo?

- Amerika je zainteresovana za rešavanje kosovskog čvora i oni hoće da to ne stoji kao zamrznuti konflikt narednih deset godina. To je i interes Srbije, oni će da rade na tome sa svoje strane. Sa Amerikancima možete da razgovarate na razuman način, mozete da iznosite svoje ideje, bez obzira što ih neće prihvatiti, žele da ih čuju. Oni žele da pronađu rešenje, a ne apriori unapred da osuđuju Srbiju. To je mali napredak, ali da li će to esencijalno da promeni stvari u odnosu ka Srbiji, sumnjam.

Koliko se čuje glas Srbije?

- Ne volim kad kažete diplomatske ofanzive. Mi radimo svoj posao, to moraju da budu dubinski i tektonski procesi gde polako menajte sliku svoje zemlje, naporno smo radili i danas sa Sergejom Lavrovim ću razgovarati, sa predstavnicima VB, predstavnicima iz Afrike, Svetskog-ekonomskog foruma.

foto: Predsedništvo Srbije

Gde smo mi tu?

- Srbija se bori za sebe i svoje interese i mnogo je važno. Neko misli da nije važan sastanak sa Gvatemaom. Ali mi se dogovorimo da neka ulica u njihovom gradu ima ulicu sa imenom Ive Andrića. Širi se uticaj Srbije, zato je važno da razgovaramo sa tim zemljama. Ovde je Albanac Čak je rekao da oni ovde rade na priznanju "Kosova", onda nemojte da Srbiji zamerate što želimo povlačenje priznanja.

Jel vam neko zamerio oko toga?

Nije mi provučeno, već rečeno bezbroj puta na sastancima.

foto: Predsedništvo Srbije

Moram da se vratim, juče ste davali izjavu za medije i nakon te izjave se Tači oglasio. Kako vidite tu njegovu izjavu?

- Možda sam ušao sa plafona, ali ja sutra govorim oko 17.30 ili 18 h u sali UN, a moje pitanje je kada ti govoriš? Ulazio na vrata ili na plafon Srbija je u UN, a vi niste i dobro bi bilo da to znate. Mislim da je to ključna poruka, a te dečije igrarije ko je odakle ušao, narod me na Kosovu izabrao i verujem da ce oni izabrati ponovo najbolju budućnost.

foto: Predsedništvo Srbije

Da li će u govoru biti fokus na Kosovu?

- Podeli sam sve na dva dela, još razmišljam. Imam četiri govora napisana, to morate da menjate u skladu sa onim sto čujete ovde. Ja ću pokušati da govorim nešto što bi bilo dobro da čuje međunarodna zajednica. Pitanja o klimatskim promenama su ona na koja ne možemo da utičemo, svet ide ka lažnom ideološkom sukobu, a tu se radi o mnoštvu interesa.

foto: Predsedništvo Srbije

Gde Srbija ide, patriote, globalisti?

- Srbija vodi računa o sebi. Suština je šta možemo za nas da uradimo i da razumemo da nismo Amerika ili Kina. Te dve zemlje su dominatne u svetu. Za nekoliko godina ćete imati ne G7 već Amerika-Kina, gledamo kako da se pozicioniramo, da obezbedimo rast.

Sve što kazete se čuje u regionu, tako je na vašu izjavu Miroslav Škoro reagovao tvitom da bolje da bude pevač nego dostavljač ratnom zločincu?

- A dostavljač sam zato što nosim kutije sa izbornim materijalom, našao neku sliku SRS. Ja sam Škora spomenuo da bih Srbiji podigao rejting. Lepo je da neko peva, ali nije dobro da ne čita knjige.

Da li je vas možda koštala neka izjava juče sto ste dali vezano za Rektorat? Sada su svi stali na stranu rektorke. Kako vi vidite sve to. Ona se stavila na stranu partijskih ljudi a ne na stranu studenata.

- Rekli su mi juče u UN da sam vređao rektorku, čime? Podsetite me Gordana. Time što sam rekao da mi je drago što se pripadnici Đilasove, Jeremićeve i Obradovićeve stranke slažu sa rektorkom i što su u političkoj ljubavi. Koja je to nepristojna reč, koji je to nepristojan kontekst. Naprotiv, o čemu se ovde radi?Jedan užasan politički potez koji su uradili, rušeći autonomiju Univerziteta, da neko ko ima 30 godina i ko treba da je već završio fakultet, pri tome je jasno da su partijski funkcioneri, jer su sa njima Lutovac, Miljuš, Sergej Trifunović. Rektorka kaže da je pristala na ono što su oni tražili od samog početka. Pa to si mogla da uradiš i prvog dana. To je zona sumraka. Đura došao, malo te tukao i onda si rekao ja podržavam to što Đura radi. A oni su rekli to što je Đura tukao mi ga ne damo. Ko je dirao rektorku, mi je nismo dirali. Nismo je smenjivali, nismo ništa tražili. Rekli smo da nećemo policiju da uvodimo. Drago nam je što posle 15 dana ćete nešto i da radite, divno što je ne date rektorku i mi je ne damo i blago njima. I sad mi objasnite šta je bio smisao cele akcije. Da nam stručnjak Karapandža soli pamet i koji optužuje Srbiju za zločine i podseća celu svetsku javnost da smo ubijali Albance i da smo mi zakopali Albance u Batajnici. Samo da to ljudi znaju da su to ljudi koji vode kampanju protiv Siniše Malog i protiv svih drugih. Moj problem je što uglavnom ja to moram da objašnjavam, drugi se toga plaše. Kada dođe gradonačelnik Beograda i kaže policijcu izgubićeš posao i usput ti opsuje i kaže da će da se bori da izgubiš posao, i kaže da ti moraš to da potpišeš, ako ne potpišeš mi nećemo napustiti tvoju kancelariju, ali ti si juče položila samo ispit a diplomski ispit će da bude 4. novembra. Što će reći ako se neko drzne da kaže Siniša Mali nije plagirao nešto, onda ti nisi položila diplomski ispit i mi ćemo opet da ti upadamo u Rektorat da ti Đura ponovo objasni da moraš da prihvatiš ono što Đura kaže. Kako bih vam rekao baš kao Zona sumraka i slušati njihovu oduševljenost tim potezima da nije Univerzitet bilo bi smešno, ali sada ovako izgleda tragikomično. Oni hoće svakog da ucenuju za posao, da svako mora da zna da ako nije lojalan Draganu Đilasu i njegovim medijima biće vođena hajka, a zatim sledi otpuštanje s posla i zatvori. Takvom banditizmu ću da se suprotstavljam, Srbija je slobodna zemlja u njoj nikada Rektorat nije zatvarao osim SZS. Normalna Srbija dobro razume sve što se dešava. Ako rektorka ne kaže da je Siniša Mali plagirao onda si pala na diplomskom, ako kaže to, onda si heroina. To su ostaci poraženih snaga koji bi ponovo da se vrate, ali to ljudi u Srbiji prepoznaju.

