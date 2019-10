VUČIĆ PRED GLASANJE U SRPSKOJ POKRAJINI: Paradržava na Kosovu sprečava Srpsku listu da izađe na izbore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na KiM, interno raseljene i prognane da iskoriste svoje pravo i glasaju za Srpsku listu (SL) na kosovskim izborima u nedelju, kako bi osujetili pokušaje manipulacije srpskom izbornom voljom. On je ukazao da SL doživljava pravi politički teror i progon na KiM, koji su organizovali organi takozvane paradržave, podržane od dela međunarodne zajednice.

- Jedino predstavnici SL ne mogu da dobiju podršku bilo koga iz centralne Srbije, bilo koga s bilo koje strane. Albancima mogu da defiluju i šalju podršku, i poslanici Bundestaga i mnogi drugi. Zabranjeno je samo Srbima da podrže svoju SL - naveo je Vučić.

Kupovina glasova

On je ukazao i da je zabranjen predizborni spot u kom je krivica SL u tome što su izgovorili „Srbija zove“, i to po žalbi BIRN, kao i 2017:

- Veliki BIRN se ponovo žalio zbog „podsticaja na mržnju“. Kad kažete „Srbija zove“, to je podsticaj na mržnju, a nije pozivanje na mržnju kad partija Rade Trajković i (Nenada) Rašića na albanskom jeziku kaže da je „monstrum SL“.

Oni su, kako je ukazao, izdvojili tri miliona evra za kupovinu srpskih glasova, jer pokušavaju da sebi naprave podobne Srbe i samo je Srbija zabranjena reč.

Vučić je kazao da su stranci sve vreme vodili kampanju protiv Srba sa severa Kosova i SL jer im je smetalo što se pozivaju na Beograd.

Kidanje veza

Predsednik je za RTS istakao da oni znaju da nemaju uporište u srpskom narodu i da misle da će, ako dovedu podobne Srbe, poput Rade Trajković, Srbija morati da prizna KiM jer će oni to tražiti.

Zato je, kako je istakao, važno da Srbi izađu u što većem broju na izbore 6. oktobra i daju glas onome kome veruju, a njegova je molba da glasaju za SL, jer jedino ona radi s Beogradom:

- Sve ostalo je kidanje veza i kontakata s Beogradom i mogućnosti podrške očuvanju jedinstva srpskog naroda. Srbi, izađite na izbore u što moguće većem broju jer glasamo za opstanak na KiM, na našim ognjištima, glasamo za srpske plate u školama i bolnicama, jer će sve ukinuti ako ne budemo imali pravo glasa i ne budemo čuli glas Srba. Srbija zove, a ja molim ljude da pokažu odgovornost i ozbiljnost.

Kurir.rs/B. Bojić Foto: Profimedia

