ZELENOVIĆ: Ja nemam šta da krijem! Bastać treba da odgovori na pitanja o carinskom prekršaju! KURIR TV

BEOGRAD - Jedan od lidera Saveza za Srbiju i predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović kazao je danas da predsednik opštine Stari grad Marko Bastać treba da odgovori na pitanja o carinskom prekršaju koji je načinio, kao i da veruje da će Bastać naći razuman i logičan odgovor za to.

Zelenović je na konferenciji za novinare, za koju je bio najavljen i Bastać koji se ipak nije pojavio, kazao da on lično nema šta da krije i da veruje da Bastać, kako je rekao, takođe nema šta da krije.

- Ja nemam šta da krijem, a verujem da nema šta da krije ni Marko Bastać, tako da on treba da odgovori na neka pitanja. Verujem da će naći razuman odgovor za to. On je ozbiljan čovek. Mora se dati odgovor na svako pitanje, ako mislimo da radimo odgovorno posao - rekao je Zelenović

On je kazao da je on lično upoznat o carinskom propisu da se ne može uneti neprijavljeno preko 10.000 evra u Srbiju i dodao da je to stvar koju će Bastać da objasni.

"Ne znam zaista, nije ovde", odgovorio je Zelenović na pitanje zašto se Bastać i pored najave danas nije pojavio na konferenciji za novinare.

Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać napisao je juče na svom Tviter nalogu da je prilikom ulaska u Srbiju napravio carinski prekršaj, odnosno da je imao u prtljagu više novca nego što je zakonom dozvoljeno.

Bastać je kazao da nije znao da je dozvoljeno da se u Srbiju može uneti najviše 10.000 evra bez prijave, kao i da je taj novac nosio prijatelju koji "ima životni problem".

