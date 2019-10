ALEKSANDAR MIRKOVIĆ (SNS) OPLEO PO LIDERIMA SZS: Narod pamti kako su Đilas i Jeremić postavljali tužioce i sudije, da bi se DS bratija nekažnjeno izvukla za pljačkanje Srbije!

Aleksandar Mirković, šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda kaže da "uprkos svakodnevnim lažima i napadima Đilasovog SzS, ni Aleksandar Vučić, ni Nebojša Stefanović, ni bilo ko od iz SNS neće prestati da radi vredno i marljivo isključivo u interesu građana, i za bolju budućnost i Beograda i Srbije".

- I danas svedočimo sve većem i većem rastu nervoze Dragana Đilasa i njegovog Saveza protiv Srbije, koji je srazmeran sve vrtoglavijem sunovratu i ono malo podrške među građanima koju su imali. Ispred očajnog Saveza protiv Srbije danas je nastupio Vladimir Gajić, poznatiji kao visoki funkcioner Jeremićeve stranke, koji gle čuda to krije kao zmija noge, predstavljajući se u

javnosti samo kao advokat. Ipak reklo bi se iz razumljivih razloga, jer kada bi u javnosti spomenuo i da je šef pravnog tima Vuka Jeremića, narodu bi odmah bilo jasnije zašto Gajić drži pridike tužiocima, poručuje im ko treba da bude glavnoosumnjičeni, presuđuje da li ima dovoljno dokaza, donosi presude umesto sudija i vrši sve vrste pritisaka na institucije - navodi Mirković u saopštenju.

foto: Dado Đilas

On dodaje da bi se narod u Srbiji odmah dosetio da je Gajić navikao da se tako ponaša, pošto su u vreme dok su Jeremić i Đilas bili na vlasti opštinski odbori njihove Demokratske stranke davali predloge i birali ko će biti tužioci i sudije u Srbiji.

- Narod u Srbiji bi se, avaj, tada dosetio i da su tako postavljeni od strane Đilasa i Jeremića tužioci i sudije omogućavali celoj toj DS bratiji da se nekažnjeno izvuku za svoje pustošenje i pljačkanje Srbije, zatvaranje fabrika i ostavljanje preko pola miliona ljudi na ulici bez posla. Neko bi se dosetio i da je baš jedna takva tužiteljka svojevremeno obustavila istragu protiv vajnog „samo advokata“ Gajića zbog podstrekivanja na zloupotrebe kojim su nekadašnjeg srpskog giganta „Geneks“, kao i budžet Srbije, olakšali za neverovatnih 62 miliona - navodi Mirković i dodaje: I nije teško sabrati zašto Đilas, Jeremić i njihovi uposlenici i megafoni ne mogu da odboluju ta vremena svoje vlasti, zašto su sve nervozniji i zašto na sve načine pokušavaju da diskreditiju baš ministra policije Nebojšu Stefanovića iznoseći nove i nove očigledne laži, pa i po cenu da sopstvenu zemlju optuže da naoružava ISIS.

foto: Nebojša Mandić, Dragana Udovičić

Narod u Srbiji, navodi on, zna i zašto se jedino Đilas, Jeremić i ostali ne pitaju kojim je to sve strancima i iz kojih zemalja radnik "Krušika“ Aleksandar Obradović predavao tajne i dokumenta o poslovanju srpske namenske industrije, a ni zašto je ovaj osumnjičeni za njihov Savez protiv Srbije heroj. - Narod je zato i Đilasu i Jeremiću i njihovoj bratiji na izborima već rekao ne i to ne je i danas toliko nepokolebljivo da ovaj Savez protiv Srbije beži od izbora i provere podrške građana kao đavo od krsta - zaljučuje Mirković u saopštenju.

Kurir.rs

Kurir