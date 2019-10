JEREMIĆEV PAJTOS OPTUŽEN ZA SMRT SUPRUGE: S kim se druži ovaj čovek! Posle torture žena NAĐENA MRTVA!

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić ne prestaje da se druži s mutnim tipovima - ovog puta je reč o indijskom diplomati Šašiju Taruru, koji je umešan u smrt svoje žene!

Naime, Jeremić se pohvalio da je nedelju po podne proveo sa Tarurom u beogradskom restoranu, a njihovu zajedničku fotografiju je postavio na Tviter s komentarom:

- Danas sam u Beogradu ručao sa starim prijateljem Šašijem Tarurom, živom legendom indijske diplomatije. On je 2006. bio drugi na izboru za Generalnog sekretara UN, za dlaku iza Ban Ki Muna. To isto se meni dogodilo 2016, u okršaju s Antoniom Guteresom. Ko zna zašto je to dobro - napisao je Jeremić.

Preti mu robija

Međutim, on nigde nije pomenuo da njegovom prijatelju preti zatvor od 10 godina! Prema medijskim navodima, Tarura su u Delhiju optužili da je vršio psihičko i fizičko nasilje nad svojom ženom Sunandom Puškar (51), koja je nađena mrtva u apartmanu luksuznog hotela „Lila“ u Delhiju u noći 17. januara 2014.

Par je u tom hotelu zajedno boravio, a prva verzija je bila samoubistvo, sve dok nije urađena obdukcija.

- Istražna agencija je navela na sudu da je, prema obdukciji, uzrok smrti Sunande Puškar bilo trovanje i da je pronađeno 15 tragova povreda na raznim delovima njenog tela, uključujući podlaktice, ruke i noge. Tarur je optužen za nasilje i podsticanje na samoubistvo - navode indijski mediji. Maksimalna kazna za delo navedeno u optužnici je 10 godina zatvora. Međutim, ako bude osuđen za delo po članu 302 iz indijskog krivičnog zakonika (ubistvo), maksimalna kazna je smrtna, a najmanja doživotni zatvor - objavili su mediji.

Prirodno okruženje

Novinar medijske mreže Antidot Marko Matić podseća da ovo nije prvi put da je Jeremić okružen ljudima iz kriminalnog miljea i da to mnogo govori o njemu.

- Izbor ljudi s kojima se pojavljuje u javnosti, među kojima se sve više nalaze ljudi sa svetskih poternica, jasno ukazuje na milje kome Vuk Jeremić pripada. Tako je galeriji svojih prijatelja s one strane zakona Jeremić dodao indijskog diplomatu Šašija Tarura, koji je u svojoj zemlji zvanično optužen kao odgovoran za smrt svoje supruge - kaže Matić i dodaje da druženje s ljudima iz kriminalnog miljea Jeremić doživljava kao svoje prirodno okruženje, zbog čega se hvali i ponosi saradnjom i drugovanjem s njima.

SVE CRNJE OD CRNJEG S KIM SE SVE JEREMIĆ DRUŽI foto: Beta AP Ovo nije prvi put da se Vuk Jeremić druži i sastaje s ljudima koji imaju sumnjive biografije. - Jeremić se ponosio poslovnim i prijateljskim odnosima sa Patrikom Hoom i Emiliom Lozojom, od kojih je prvi pravosnažno osuđen, a drugi osumnjičen za visoku korupciju. - U aprilu ove godine gost Jeremićevog CIRSD u Beogradu bio je bivši pakistanski premijer Šaukat Aziz, koji je na poternici Interpola zbog ubistva. Aziz je bio osumnjičen da je učestvovao u likvidaciji jednog od lokalnih vođa u Pakistanu - Cezar Purisima, bivši ministar finansija Filipina, umešan u korupcionaške skandale u svojoj zemlji

