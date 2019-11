VUČEVIĆ O OBLEPLJIVANJU GRADSKE KUĆE: Skrnave SIMBOL Novog Sada! Brine me sve veća agresija kod političke manjine! Je li ovo naš Novi Sad, naša Vojvodina?

Gradonačelnik Novog Sada i šef novosadskih naprednjaka reagovao je na oblepljivanje parola na Gradsku kuću od strane SzS ističući da on misli isto što i većina normalnog i pristojnog sveta.

- Znate šta, možete nekog da volite i ne volite, da imate svoje političke stavove, da protestujete, da uzvikujete parole ali nemojte da skrnavite Gradsku kuću. Ona je simbol Novog Sada već 125 godina. To nije samo građevina već ima snažnu simboliku. To se ne radi ako volite svoj grad. Najgore od svega je ne samo što to rade nego se time i hvale - podvukao je Vučević i dodao da ga najvise zabrinjava sve veća agresija kod te političke manjine.

- Bastać tuče kuma zbog 10.000 evra, tuku novinarke, licitiraju koliko

će novinarka Javnog servisa da košta kao prostitutka, spaljuju knjige koje se prodaju humanitarno.... Prvo kažu nismo mi spalili a posle kažu nećemo mi njih da se odreknemo. Treba da se zapitamo šta su spremni da urade našoj deci ako ovakve stvari rade svom kumu.... Šta znači "tek ćete da vidite šta

ćemo da vam radimo? Šta će, da nas tuku? Gde je razlika između lomače za knjige i one za ljude... Je li to naš Novi Sad, naša Vojvodina, je li to Srbija u kojoj hoćemo da živimo. Mislim da ne .... - zaključio je Vučević.

Kurir.rs

Kurir