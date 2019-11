BEZ SRPSKE LISTE NE MOŽE SE FORMIRATI VLADA U PRIŠTINI! Petković: Kurti jedno govori, drugo radi, ali nema mnogo izbora

Sve dok Aljbin Kurti i ostali koji formiraju buduću kosovsku vladu ne budu uvažavali Srpsku listu i na pravi način se odnosili prema njenim predstavnicima nema ništa od te vlade, izjavio je danas pomoćnik direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

On je rekao da po takozvanom kosovskom ustavu, ali i svim unutrašnjim propisima koji obavezuju Albance, bez ministra koji dolazi iz reda poslanika koji su u skupštini, a predstavljaju srpsku zajednicu, ta vlada ne može da bude formirana.

- Kurti je prvo rekao da ne želi da ima ikakav odnos sa Srpskom listom, jer ta lista ne priznaje, kako kaže, nezavisno Kosovo, pa je onda promenio izjavu i govorio - pa, dobro, može jedan ministar koji predstavlja Srpsku listu, ali nećemo biti u koaliciji s njom, naveo je Petković.

On je istakao da će na kraju ipak biti onako kako nalažu propisi.

- A to što jedno govore, a drugo rade, samo govori o tome da se i oni sada nalaze u jednoj vrsti političkog problema, jer ne znaju kako da izađu iz te situacije. Govorili su da ne žele Srpsku listu, obmanjivali su javnost, a bez Srpske liste ne može da dođe do formiranja vlade. To što Kurti govori - mi ćemo uzeti jednog Srbina s kojim treba da se složi Srpska lista - to su priče za malu decu, kazao je Petković.

On je podsetio da drugi zaključak sastanka koji su održali politički predstavnici Srba sa Kosmeta i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić glasi da niko ne može Srpskoj listi da određuje čoveka koji treba da predstavlja srpski narod.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir