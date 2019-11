IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO JAGODINSKOG ODBORA JS: Palma pozvao sve poslanike da se vrate u parlament

Foto: Palma Plus

U sportskoj hali JASSA 5.000 delegata iz Gradskog odbora Jedinstvene Srbije iz Jagodine izabralo novo rukovodstvo jagodinskog odbora ove stranke.

- Na početku pozivam vas da pozdravimo predsednika Srbije Aleksandra Vučića i da mu poželimo brz oporavak i da nastavi da radi svoj posao kao predsednik Republike - istakao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, uz gromoglasan aplauz na početku obraćanja delegatima Izborne skupštine Jedinstvene Srbije za grad Jagodinu.

- Pozivam one poslanike Skupštine Srbije iz dela opozicije koji bojkutuju rad parlamenta da se vrate u skupštinu. To je mesto gde mi treba da se takmičimo delima i da vidimo ko će šta bolje da uradi za građane i državu, a ne da se upada motornim testerama u institucije, da se tuku žene i da se lome znakovi po ulicama Beograda. Da li su to poruke budućnosti - upitao je Marković deo opozicije.

foto: Palma Plus

- Takođe, ja sam uvek vodio računa da svi oni koji budu na listi za odbornike i za poslanike, imaju svoje radno mesto. Sada kada vidite ove iz opozicije, neki hoće da bojkotuju izbore, a neki ne, ali 95 posto njih nema radno mesto. Pa šta bre hoćeš ? Da narod glasa za tebe, da zaposliš sebe, suprugu i svoje prijatelje, a onaj što glasa za tebe da ostane bez posla i da nema od čega da živi, kao što je već bio slučaj dok je današnja opozicija bila vlast - naglasio je Dragan Marković Palma.

- Mi smo od 2008. godine u koaliciji sa SPS – om. Ivica Dačić je jedan od najboljh ministara spoljnih poslova svih vremena i Jugoslavije i Srbije . U Ujedinjenim nacijama smo došli do podjednakog broja zemalja članica onih koji priznaju takozvano nezavisno Kosovo i onih koji ne priznaju. A koliko je bilo pre nego što je Dačić postao ministar inostranih poslova - izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije.

foto: Palma Plus

- Jedinstvena Srbija u Jagodini ima 12.000 članova, a večeras u hali sportova ima 5.000 delegata iz Jagodine i sve je puno kao da je derbi Crvena zvezda – Partizan, samo što je na toj utakmici publika podeljena, a ovde je jedinstvena i svi navijaju za jedan tim koji se zove Jedinstvena Srbija. Kada smo dobili poverenje građana da vodimo Jagodinu 2004. godine, gradski budžet je iznosio 4 miliona evra, a prošlu godinu smo završili sa 26 miliona evra i od tada smo 95 posto stvorili nove prihode kojih do tada nije bilo u budžetu grada. U gradskom budžetu na mesečnom nivou štedimo između 8,5 i 10 miliona dinara, jer ne koristimo privilegije na koje po zakonu imamo pravo, kao što su plate za članove Gradskog veća, dnevnice za odbornike, komunalnu policiju, pauk vozila, telefonske roming račune. I nastavićemo i dalje kao što smo i do sada radili da budžet troše građani, a ne političari - kazao je Marković poručivši da nikada svoje jagodince neće ostaviti.

Funkcioner SPS i ministar rudarstva u energetike Aleksandar Antić izjavio je da Palma i Jedinstvena Srbija rade za Srbiju.

- I Palma i Jedinstvena Srbija rade za Srbiju i to je za svako poštovanje. Marković je od Jagodine napravio grad koji je poznat ne samo u Srbiji i regionu nego i u svetu. U Jagodini se meri vreme na, pre nego što je Palma došao vlast i na vreme nakon što je dobio poverenje građana“, rekao je Antić.

- Prenosim vam pozdrave vaših prijatelja i saboraca iz Socijalističke partije Srbije, a posebno veliki pozdrav od našeg predsednika Ivice Dačića koji se sada nalazi negde između Bahreina i Australije i ide ka Pacifiku. Mi treba da budemo ponosni na naše partnerstvo, koje je već u 12. godini. Za ovih 12 godina se nikada nismo posvađali, nikada nismo imali teške reči, uvek smo se poštovali i radili zajedno za Srbiju. Politički odnos u koaliciji SPS – Jedinstvena Srbija je prerastao u jedan porodični odnos. Srbija napreduje i svi zajedno možemo da budemo ponosni na današnju Srbiju koja se razvija zahvaljujući predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije - poručio je Aleksandar Antić.

foto: Palma Plus

Delegati Gradskog odbora Jedinstvene Srbije iz Jagodine jendoglasno su izabrali novo rukovodstvo. Za predsednika Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Jagodini izabran je sportski direktor Jagodinskog sportskog saveza i direktor Akva parka u Jagodini Zoran Gligorijević.

Izabarano je i 6 potpredsednika jagodinskog gradskog odbora Jedinstvene Srbije: ugledni kardiolog dr Miodrag Jarkin, direktorka Centra za socijalni rad u Jagodini Biserka Jakovljević, hirurg dr Valentin Mihajlov, potpredsednica podmlatka Jedinstvene Srbije i šefica Kancelarije Jedinstvene Srbije u Paraliji Marija Jovanović, dr Jasmina Spasojević i predsednik Udruženja penzionera u Jagodini Časlav Đorđević. Jednoglasno je izabano i 114 članova Gradskog odbora Jedinstvene Srbije u Jagodini.

foto: Palma Plus

U delegaciji SPS bili su i šef poslaničke grupe i potpredsednik Skupštine Srbije Đorđe Milićević, predsednik Pomoravskog i jagodinskog odbora SPS i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević i član Glavnog dobora SPS Marko Maljković. Kao gosti GO Jedinstvene Srbije bili su i potpredsednici i narodni poslanici Vojislav Vujić, Marija Jevđić i Đorđe Kosanić, narodna poslanica Jelena Vujić Obradović, potpredsednici stranke Ratko Stevanović, Nenad Filipović, Dejan Manić, Dejan Pisarević, Dejan Ignjatović, kao i portparol Jedinstvene Srbije Života Starčević. Nastupio je i hor Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini i karatistkinja iz Jagodine odličnog glasa koja je osvojila drugo mesto u takmičenju „Zvezde Granda“ Milica Čikarić.

(Kurir.rs)

