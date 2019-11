PALMA: Pozivam Srbe da letuju u prijateljskoj Grčkoj, a ne državama koje su protiv Srbije

JAGODINA - Domaćin grčkoj delegaciji u poseti Jagodini je predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, koji je počasni konzul Grčke u Srbiji i počasni građanin grada Katerini.

Pored gradonačelnika Katerini Konstandinosa Koukodimosa, u delegaciji iz Grčke su i vlasnik ekskluzivnog hotela “Mediterranean Villlage” u Paraliji Vasilios Lambrou, vlasnik lanca supremarketa u oblasti Pieria Konstantinos Pitsia i veliki izvoznik maslinovog ulja George Petmezakis. Nakon sastanka u Markovićevom kabinetu održana je zajednička konferencija za novinare.

“Svima je poznato da je Grčka veliki prijatelj Srbije, da nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i da daje punu podršku Srbiji na evropskom putu. Otac aktuelnog grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa, Konstantinos Micotakis, koji je bio premijer Grčke devedesetih godina bio je takođe veliki prijatelj Srbije i davao je veliku podršku srpskom narodu za vreme građanskih ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i Srbija to nikada neće zaboraviti.

U Grčkoj je prošle sezone letovalo oko 900 000 građana Srbije, a siguran sam da će ih sledećeg leta biti još više. I ja pozivam sve one koji se još nisu odlučili, da ne odlaze na odmor u neke države koje su protiv Srbije i koje su glasale da takozvano nezavisno Kosovo uđe u UNESKO, nego da letuju u prijateljskoj Grčkoj”, rekao je predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma. “Naš današnji gost, gradonačelnik Katerini je iz partije premijera Micotakisa Nove demokratije i on je pobedio na poslednjim lokalnim izborima. On mi je u razgovoru pre ove konferencije rekao da će u regiji Pierija biti izgrađen sistem za prečišćavanje otpadnih voda što znači da će more u Paraliji biti mnogo čistije nego do sada. On je takođe izabran i u Bord gradonačelnika Grčke, što je priznanje za njegov rad i ja pozivam sve članove Borda gradonačenika Grčke da dođu u Srbiju, da budu naši gosti i da vidimo šta to Grčka uvozi iz drugih država, a proizvodi se u Srbiji, kako bi Srbija dobila prioritet. U ovoj delegaciji je i vlasnik lanca supermarketa u regiji Pierija i razgovaraćemo sa njim šta sve može da se nađe na rafovima njegovih supermarketa što se proizvodi u Srbiji.

Grad Jagodina već 15 godina o svom trošku i u organizaciji šalje na more u Paraliju sve svoje učenike koji su završili srednju školu, a od sledeće godine, svi učenici koji su završili četvrti i osmi razred osnovne škole, više neće letovati u Crnoj Gori, već u Paraliji i sa njima će, pošto su maloletni, poći i jedan od roditelja, što znači da će 1300 roditelja iz Jagodine letovati narednog leta u Paraliji, takođe besplatno, sa svojom decom” rekao je Marković.

Koukodimos: Palma je najzvučnije ime u gradu Katerini

“Veliko hvala mom prijatelju Palmi za sve što radi za odnose između naših država, naših gradova i regija i naših građana i namerno sam rekao samo “Palma”, jer je to najzvučnije ime u mom gradu Katerini regiji Pierija, kojoj pripada i letovalište Paralija. Godišnji budžet grada Katerini je 86 000 000 evra, a 60 posto od toga su prihodi od turizma. Nama je veoma važno da svi vaši građani, svi građani Srbije se lepo i prijateljski osećaju u Grčkoj, u Paraliji. Nova vlada grada Katerini će učiniti sve da vaš odmor bude još kvaliteniji. Već od narednog leta, 2020. godine, videćete mnogo čistije more, sve parkinge asfaltirane sa šetalištima i osvetljenjem”, rekao je Koukodimos.

Posao za jagodinske kompanije

Delegacija grčkog grada Katerini obišla je jagodinsku industrijsku zonu, fabrike Testeral, Feman i Jela. Vlasnik ekskluzivnog hotela “Mediterranean Villlage” u Paraliji Vasilios Lambrou ponudio je direktoru jagodinske kompanije “Testeral”, koja se bavi proizvodnjom alu i pvc stolarije, Milovanu Vidojeviću, da njegova kompanija snabdeva alu i pvc stolarijom nov hotel koji on gradi u regiji Pierija i koji će se prostirati na 3500 kvadrata, a vrednost investicije je 10 000 000 evra. Takođe, gradonačelnik Katerini, Konstandinos Koukodimos, zatražio je od Vidojevića ponudu za njegove proizvode, jer počinje sa rekonstrukcijom objekta Gradske kuće u Katerini. Takođe ponuđen je i posao za jagodinsku kompaniju Feman koja, između ostalog proizvodi i LED rasvetu, za koju se Grci zaniteresovani. Grčka delegacija obišla je i jagodinski turistički kompleks, kao i Hram Svetog Jovana Krstitelja u Končarevu kraj Jagodine, čiji je ktitor Dragan Marković Palma sa porodicom.

(Kurir.rs)

Kurir