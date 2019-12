LUKAŠENKO U SKUPŠTINI: U Srbiji uskoro počinje kampanja za izbore, želim vam da uspešno položite taj ispit pred narodom

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko obratio se danas poslanicima u Skupštini Srbije, gde je ukazao na tradicionalno dobre odnose dve zemlje, ponovio podršku Belorusije po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, ali se osvrnuo i na predstojeće izbore.

"U Srbiji uskoro počinje kampanja za izbore i želim vam da uspešno položite taj ispit pred narodom", poručio je Lukašenko i napomenuo da su nedavno održani izbori i u Belorusiji, na koje je zapad imao primedbe.

Kaže da su izbori bili slobodni i demokratski, da bolje od toga nije moglo i da su se trudili da zadovolje i "Istok" i EU, a da su rezultati bili takvi da su jedni, kako kaže, bili oduševljeni, a drugi su naveli da izbori nisu bili demokratski, jer opozicija nije ušla u parlament, što je, kako su rekli, loše.

"Rekli su 'kod vas je diktatura, nema slobode'. To je prava glupost. Ja uopšte nisam bio prisutan u zemlji, pomislio sam da sve to prođe bez mene, da me niko ne prekoreva. Trudili smo se da zadovoljimo Zapad, opet su došli sa žutim papirima i to je već sve bilo unapred rešeno, i bilo je prigovora zato što nema opozicije", rekao je Lukašenko.

Lukašenko je, kaže, bio prinuđen iskreno da odgovori kritičarima: "Želeo sam da bude opozicije ali kako da ih dovedem, kad su dobili samo 3,5 odsto glasova? Još na demokratski način. Nisam mogao za ruku da ih uvedem", rekao je Lukašenko.

Kako je rekao, "nesreća" je u tome što opozicija radi samo na dan izbora ili nekoliko sedmica pre, a živi od grantova, od američkih fondova i narod, kaže, to zna.

"Nigde na rade, a žive u lepim kućama, voze dobre automobile, više puta se ženili i udavali, a to iziskuje neke troškove. Narod se onda pita, odakle? I kako takva opozicija može da dobije poverenje naroda", pitao je Lukašenko.

(Kurir.rs/Tanjug)

