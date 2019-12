ISTINA POSLE 30 GODINA! Hrvat otkrio: Tuđman poslao Mesića u Beograd DA PROVOCIRA! Znao je da 2 stvari izluđuju Jovića

Gordan Malić, istraživački novinar, napravio je dokumentarnu seriju o Franju Tuđmanu, a za HRT je otkrio zanimljiv detalj iz političke prošlosti Franja Tuđmana i njegovog kadriranja:

- Mesića je Tuđman poslao u Beograd kao provokatora, to je zanimljiva stvar, u to vreme je bila rasprava, koji hrvatski predstavnik da ode u Beograd. Tuđman, koji je stari "kadrovik", nanjušio je Mesićevu fenomenalnu karakteristiku, da je on genijalan provokator - kazao je Malić.

On je dalje otkrio da se Mesić pre odlaska u Beograd raspitivao na šta reaguje Borisav Jović, predsednik Predsedništva SFRJ, da bi ga izbacio iz takta. Saznao je da je to kada ga zoveš "Bora", i kada se puši u njegovoj blizini.

- Šta Mesić radi? Neprekidno ga zove Bora, i otpuhuje mu dim u lice. Tuđman ga je prepoznao kao performera, ali nije bio dobar premijer - zaključuje Malić govoreći o sastancima predsedništva gde je Mesić kao hrvatski predstavnk imao oštre sukobe sa Jovićem.

