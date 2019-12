VUČIĆ: Izrazio sam Đukanoviću zabrinutost za srpski narod! Srbija je za to da se zna koja je kanonska crkva, a koje NVO

BEOGRAD/PODGORICA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom intervjuu za podgorički In4S govori o aktuelnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, te stavu o predloženom crnogorskom zakonu o slobodi veroispovesti.

- Ja mogu da kažem šta je stav Srbije, ali moram da budem državnički pažljiv, jer se to zbiva u susednoj državi. Ja sam siguran da ćemo umeti da sačuvamo mir i stabilnost. Imamo različita politička viđenja, i o tome sam koliko je moguće,a da ne povredite domicilnu zemlju razgovarao sa predsednikom Đukanovićem u Tirani, rekao sam da su naša gledišta različita po pitanju ovog zakona, zamolio ga za neko objašnjenje. On je izneo svoje stavove, on svoje, oni nisu ni blizu istovetnih. Mi svoju zabrinutost iskazujemo zbog srpskog naroda u Crnoj Gori i zbog srpske crkve i gledamo da to uradimo na pažljiv način, da se niko ne oseti povređenim i uvređenim - rekao je Vučić i dodao da je zamolio da se još jednom razmisli o tim normama.

- Vlast u Crnoj Gori razmišlja drugačije, ići će koliko sam razumeo na usvajanje tog zakona, nama ostaje da vidimo da kako i na koji način glasom razuma i poštovanja sačuvamo mir unutar našeg naroda, vernika SPC. Što se tiče stava Srbije, ne mešajući se kao sekularna država u odnosu prema Srbiji, poštujemo da se zna koja je kanonska crkva, a da postoje i druge, koje su nevladine organizacije - kazao je Vučić.

Mi poznajemo samo jednu kanonsku crkvu, i to je SPC - dodao je Vučić.

- Sve ostalo postoji pod nekim drugim političkim aktima, i nema veze sa kanonskim pravilima, kazao je on.

- Istovremeno ceo naš, srpski narod u Crnoj Gori, sve što se zbiva je prihvatio kao neku vrstu ugrožavanja njegovih elementarnih prava, iz tog ugla nama zbog toga nije svejedno, uradićemo sve da pomognemo srpskom narodu i SPC da budu svoji na svome, ali da ne preterujemo u tome i da ne budemo neko ko će da izaziva bilo kakve sukobe sa crnogorskim režimom - kazao je Vučić.

- Žao mi je zbog uvredljviih izjava Amfilohija - dodao je Vučić, kazavši da su bez razloga i da Amfilohije nije razumeo izjavu.

- Hvala mu na tome. Nije mu to ni prvi, ni poslednji put da me uvredio. Vređao me oko Kosova, iako je Kosovo proglasilo nezavisnost kad su na vlasti bili oni koje je on podržavao, a ne u moje vreme. Danas je 17 zemalja povuklo prizanje, a nema novih koji priznaju nezavisnost. Crna Gora je dobila nezavisnost kada su drugi bili na vlasti, a mnoge ljude nisam čuo da su bili glasni, ja sam i tada bio glasan, i danas govorim o krivici srpskog državnog vrha koji nije umeo da se postavi - kazao je Vučić.

Na uvredu neću vratiti uvredom, kazao je Vučić, iako se zna njegov stav o SPC i Mirašu Dedeiću i njegovim naslednicima.

- Mitropolitu hvala na tome, nemam nijednu tešku reč da kažem, kao i uvek volim što je prema meni najoštriji, čini mi se da to neretko ne govori loše o meni, ili ne samo o meni, ja o njemu neću reći nijednu grču reč, posebno ne u ovom trenutku - zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/In4S)

