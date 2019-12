VUČIĆ O AMFILOHIJU: Nije prvi put da me uvredio, hvala mu na tome, ali nije razumeo šta sam rekao! Neću vratiti uvredom!

- Žao mi je zbog uvredljviih izjava Amfilohija. Hvala mu na tome. Nije mu to ni prvi, ni poslednji put da me uvredio. Vređao me oko Kosova, iako je Kosovo proglasilo nezavisnost kad su na vlasti bili oni koje je on podržavao, a ne u moje vreme. Danas je 17 zemalja povuklo prizanje, a nema novih koji priznaju nezavisnost. Crna Gora je dobila nezavisnost kada su drugi bili na vlasti, a mnoge ljude nisam čuo da su bili glasni, ja sam i tada bio glasan, i danas govorim o krivici srpskog državnog vrha koji nije umeo da se postavi - kazao je Vučić.

- Na uvredu neću vratiti uvredom, kazao je Vučić, i dodao da se zna njegov stav o SPC i Mirašu Dedeiću i njegovim naslednicima.

- Mitropolitu hvala na tome, nemam nijednu tešku reč da kažem, kao i uvek volim što je prema meni najoštriji, čini mi se da to neretko ne govori loše o meni, ili ne samo o meni, ja o njemu neću reći nijednu grču reč, posebno ne u ovom trenutku - zaključio je Vučić.

Kurir.rs

