VUČIĆ: Berlin će preko Brisela voditi glavnu reč o Kosovu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će, bez obzira na to koja ličnost bude imenovana za izaslanika za Kosovo, Berln preko Brisela voditi glavnu reč o rešenju kosovskog pitanja.

Vučić je, u izjavi TV Prva, kazao da misli da već zna ko će biti predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i verovatno BiH.

-Biće to neko od velikog utciaja u Berlinu, odnosno sa velikom podrškom Berlina. On će biti pod velikim uticajem Berlina. De fakto će, bez obzira na to koja je ličnost, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč, što za nas nije lako -objasnio je on.

Vučić je, upitan šta je razgovarao sa visokim predstavnikom za spoljnu I bezbednosnu politiku EU Zzozepom Borelom, rekao da se radi o iskrenom prijatelju Srbije, koji razume poziciju naše zemlje.

On je, prema njegovim rečima postavljao pitanje i U Prištini, a i ovde, šta bi to Srbija dobila za priznanje Kosova.

-Za razliku od onih koji misle da je normalno da Srbija mora da prizna Kosovo i da je samo pitanje trenutka kada će to biti, on je čovek koji dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo I zna da ni Sspanija neće to da učini. Kosovo je sa međuanrodnim predstavnicima uvek glavna tema, 99 odsto vreman ode na Kosovi. Oni kažu nemojte da računate da ćete biti deo EU, ako ne rešite to pitanje. To nedvosmisleno kažu, istakao je Vučić.

Ukazao je da je Borel profesionalac, i da on mora da razgovara i sa Prištinom, jer ima Nemce, Francuze koji su priznali nezavisno Kosovo.

-Kako da kaže Angeli Merkel neću da razgovaramo, to nije realno. On je dobar čovek, koji razume Srbiju, koji razume srpske potrebe i političke stavove - rekao je on.

