VUČIĆ UŽIVO! DOVEO BORELA NA FRUŠKU GORU: Španci su u šetnji, ja nisam sportski tip! Ja više ne vidim rešenje za Kosovo

FRUŠKA GORA - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od sinoć se nalazi na Fruškoj gori gde je kao domaćin poveo gosta iz Španije - Žozepa Borela, šefa EU diplomatije, koji je prethodno boravio u Prištini a juče je u Beograd došao zbog nastavka dijaloga.

Vučić je otkrio da je gostu sinoć izneo najbolje špansko i najbolja srpska vina, koja su sve bolja i bolja. Na pitanje otkud baš na Fruškoj gori i u Irigu, Vučić je rekao da su gosti iz Španije želeli da vide neku srpsku planinu.

- Fruška gora nije visoka, ali je prelepa i blizu je pa smo se odlučili za nju... Gosti iz Španije su otišli u šetnju, a ja nisam neki sportski tip - rekao je Vučić koji je prethodno posetio i manastir Hopovo.

O Borelu i predstavniku za dijalog sa Prištinom

Vučić je rekao da je reč o iskrenom prijatelju Srbije i čoveku koji razume poziciju Srbije.

- On je postavio pitanje u Prištini šta je to što vi možete da ponudite Srbiji - rekao je Vučić podsećajući da ovaj čovek dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo niti će to učiniti, ali da kao profesionalac razgovara sa svima.

- Reč je o dobrom čoveku koji razume stavove Srbije - rekao je Vučić napomenuvši da već zna ko je i predstavnik za dijalog sa Prištinom, ali da ne sme da otkrije, te da je reč o osobi koja ima uticaja u Berlinu, kao i da će biti teško - rekao je Vučić i dodao: Sledi težak period za našu zemlju.

O Bregzitu

Vučić veruje da ćemo posle izlaska Velike Britanije iz EU imati šansu za još bolje odnose sa tom zemljom , te da Srbija i CG imaju šansu za ulazak u EU jer će se sada Unija truditi da sebe predstavi kao lepu mladu, koju svi žele te da je to naša i šansa Crne Gore.

O Kosovu: Berlin će voditi glavnu reč

- Ja sad ne vidim rešenje za Kosovo, nekada sam ga video, ali ga sada ne vidim - rekao je Vučić dodajući da su nam sve kompromisne ideje rušili.

Vučić rekao je danas da će, bez obzira na to koja ličnost bude imenovana za izaslanika za Kosovo, Berln preko Brisela voditi glavnu reč o rešenju kosovskog pitanja. Vučić je kazao da misli da već zna ko će biti predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i verovatno BiH.

- Biće to neko od velikog utciaja u Berlinu, odnosno sa velikom podrškom Berlina. On će biti pod velikim uticajem Berlina. De fakto će, bez obzira na to koja je ličnost, Berlin preko Brisela voditi glavnu reč, što za nas nije lako, objasnio je on.

- Za razliku od onih koji misle da je normalno da Srbija mora da prizna Kosovo i da je samo pitanje trenutka kada će to biti, on je čovek koji dolazi iz zemlje koja nije priznala Kosovo i zna da ni Španija neće to da učini. Kosovo je sa međunarodnim predstavnicima uvek glavna tema, 99 odsto vremena ode na Kosovo. Oni kažu "nemojte da računate da ćete biti deo EU, ako ne rešite to pitanje". To nedvosmisleno kažu, istakao je Vučić i ukazao da je Borel profesionalac, i da on mora da razgovara i sa Prištinom, jer ima Nemce, Francuze koji su priznali nezavisno Kosovo.

- Kako da kaže Angeli Merkel neću da razgovaram, to nije realno. On je dobar čovek, koji razume Srbiju, koji razume srpske potrebe i političke stavove, rekao je predsednik.

O Jovanjici

Vučić se, odgovarajući na pitanja, kratko osvrnuo i na slučaj Jovanjica rekavši da mu je porodica zbog laži bila na lomači.

Ove godine počinje izgradnja fruškogorskog koridora

Vučić je najavio da će ove godine početi radovi na fruškogorskom koridoru, odnosno Novi Sad - Ruma, a već su krenuli radovi na putu Šabac-Loznica. "Sve što smo stavili i napisali uradićemo. Postoji nerazumevanje i neznanje kod jednog dela političke javnosti, naših protivnika, koji kažu da moraju da vide celokupan iznos za određeni projekat. Pa, ne morate, jer delimično finansiramo iz budžeta, a delimično preko IPA, kineske Eskim banke. Ljudi pitajte, dobićete odgovor", rekao je Vučić za TV Prva.

Prema njegovm rečima veoma je važno da Kinezi završe deonicu Čačak - Požega, jer je to važno i za Užice, Ivanjicu, Arilje, Sjenicu, Novi Pazar i ceo zlatiborski deo. On je istakao i da je važno i da kanalizacija bude svuda, i naveo da je za to izdvojeno 900 miliona evra iz budžeta.

"Prvi put sada kreće u Borči izgradnja kanalizacione mreže na levoj obali Dunava. To mora da bude slučaj i u Irigu i u Šidu i u Vlasotincu, Leskovcu, Vranju, u svakom našem mestu, jer to čini bolji životni standard, kao i bolnice i domovi zdravlja, i sve ono što planiramo da izgradimo", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/TV Prva)

Kurir