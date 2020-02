VUČIĆ O TELEKOMU I N1: Na kraju nije do emitovanja nego do para! U interesu je vlasti da se N1 vidi, evo zašto (VIDEO)

Bilo je važno da im se to ponudi a njihovo pravo je da to odbiju - dodao je Vučić

IRIG - Mislim da ljudi sve razumeju. Prvo su govorili da neko neće da emituje N1, Telekom došao, rekao evo emitovaćemo ga svuda čak i tamo gde se nikad nije ni video i to besplatno dok traju pregovori... Na kraju, nije do emitovanja N1 nego do para... kao i uvek, kao što smo i znali, nemam šta više da govorim - rekao je jutros predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je u izjavi uživo za TV Prva objasnio zašto je u političkom interesu vlasti da se N1 vidi jer deo ljudi uvek mora da vidi drugu stranu da bi znao zašto se za nekoga bori, zašto nekoga voli i zašto se zalaže da neku politku podrži... Ako to ne vidite na tako brutalan način, kao što to vidite na toj TV, onda će naši ljudi biti manje motivisani...

- Bilo je važno da im se to ponudi a njihovo pravo je da to odbiju - dodao je Vučić i naglasio da je uvek bio za to da se N1 vidi svuda jer se tako još bolje vidi koliko radimo i koliko smo uspešniji od onih koje ta televizija podržava.

Evo šta je predsednik Srbije još rekao na ovu temu...

Rekao je i da u našoj zemlji 90 odsto građana koristi drustvene mreže.

"Tako da imaju (opozicija) pod svojom kontrolom i dnevne i sve nedeljne novine i više kanala, ali očigledno je da je ovde u pitanju novac i ništa više. Mislim da je bilo vazno da se to ponudi (da se emituje N1 preko cele mreže Telekoma), a njihovo pravo da odbiju". Vučić, takođe, ističe da je dobro i što su to ljudi mogli da vide.

Dodaje da oni koji nemaju svoju politiku, osim politike zasnovane na "Jovanjici" i drugim lažima, imaju problem sa ljudima.

"Svake nedelje imamo istraživanje javnog mnjenja i ona su za stranku koju i dalje vodim prilično dobra", rekao je Vučić i dodao da nije zabrinut oko toga već oko pitanja KiM i drugih važnih stvari. Što više medija i raznovrsnosti i drugačijih stavova, to je bolje za demokratiju i našu zemlju u celini, dodao je predsednik.

(Kurir.rs/TV Prva)

