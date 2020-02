SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE: Sve službe u pripravnosti, prate se prognoze RHMZ!

Republički štab za vanredne situacije konstatovao je na današnjoj sednici da će svi subjekti koji učestvuju u sprovođenju mera odbrane od poplava pratiti situaciju na terenu, pošto prema prognozama Republičkog-hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) nema nagoveštaja niti jačih zahlađenja niti značajnijih snežnih padavina do kraja februara i tokom marta.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, koji je ujedno komandant štaba istakao je da ipak uvek treba biti u pripravnosti i da svi subjekti moraju pratiti situaciju na terenu.

Na sednici su razmatrani kapaciteti Sektora za vanredne situacije MUP-a za reagovanje u slučaju nastanka poplave.

foto: MUP Srbije

Načelnik Sektora Predrag Marić izrazio je zadovoljstvo što je tehnička opremljenost vatrogasno-spasilačkih jedinica znatno unapređena u poslednje dve godine i što je prosečna starost njihovih vozila smanjena.

„Od 1992. do 2016. država je kupila ukupno 120 vatrogasnih vozila, a od 2017. ako računamo i ono što će biti isporučeno do kraja ove godine, dakle do 2021. ukupno 125 što mislim da je podatak koji dovoljno govori“, rekao je Marić, koji je izrazio zadovoljstvo i zbog popunjavanja redova vatrogasnih jedinica i činjenice da je nedavno otvorena Vatrogasna stanica u Zaječaru prvi izgrađeni vatrogasni objekat posle skoro četiri decenije u Srbiji.

foto: MUP Srbije

Ministar Stefanović istakao je na sednici da će ulaganja biti nastavljena, ali da su požrtvovani ljudi koji rade u vatrogasno-spasilačkim jedinicama svakako najveći kapacitet ovog Sektora.

Stefanović je na sednici pohvalio odluku koju je Ministarstvo prosvete donelo u saradnji sa Ministarstvom zdravlja o produžetku školskog raspusta koja je uticala i na smanjenje broja obolelih od gripa, odnosno da se smanji njegovo širenje.

Na sednici su razmatrane i eventualne mere koje se mogu preduzeti u narednom periodu koje bi mogle doprineti smanjenju zagađenosti vazduha na teritoriji Srbije.

