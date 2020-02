VUČIĆ NA O2: Nemamo virus u zemlji, država čini sve što može

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas gostujući na TV O2 da se država organizovala i da čini sve što može i spremna je za eventualnu pojavu korona virusa, kojeg, ponavlja, sada nema u Srbiji

- Razgovarao sam sa svima iz institucija, policije, ministarstava privrede, policije, trgovine, finansija, svih drugih. Nemamo koronavirus u zemlji, radimo testove za razliku od nekih država u okruženju. Poštujemo proceduru, rekao je Vučić.

Dodao je i da je analiza smrtnih slučajeva u Italiji pokazala da je od devetoro preminulih - sedam bilo starosti od 78 do 84 godine života, uglavnom sa kardiovaskularnim problemima, rekao je predsednik Vučić u gostovanju na O2.

foto: Printscreen/ O2

- Virus za sada nije došao. Nemamo koronavirus u zemlji, svi testovi su bili negativni. Niko nije umro, rekao je Vučić i rekao da neće biti zatvaranja granica.

- Nemamo problema ni u čemu. Imamo problema sa Kinom, jer virus utiče na tražnju mnogih kompanija i ekonomiju. To nema veze sa zdravljem, rekao je Vučić.

Na pitanje voditelja da mnogi nisu verovali da će prosečna plata preći 500 evra, i da je Dragan Šutanovac rekao da svi treba da glasaju za SNS ako to bude istina, Vučić je rekao da je za tu platu trebalo četiri godine.

- Jeste li primetili da to nije bila velika vest, upitao je Vučić i dodao da je prosečna plata za pravo 515 evra.

foto: Printscreen/ O2

- Bili smo iza Crne Gore, Makedonije, Albanije, sa sad smo ispred svih. Ja znam da je i dalje teško, i da se ljudi žale, a ovo su merljivi podaci, i to po konzervativnoj metologiji. Moramo ipak da hitamo ka onih 900 evra koje smo naveli. Kada imate dobru vest, to niko neće da objav, a verujem da možemo još brže i više. U narednom periodu usmeričemo se na jačanje zdravstva, komunalne infrastrukture, investicija. Sutra otvaram domaću investiciju, hotel Mona, kad se vratim iz Vašingtona otvaram najpoznatiju fabriku čokolade u Novom Sadu. Dan posle toga otvaramo radove na fabrici u Pančevu, rekao je Vučić.

- Mnogo me muče ekonomske posledice koronavirusa u svetu i ta histerija. Kada vidite da niko ne može ništa ekonomiji, dođe ovako nešto, rekao je Vučić.

foto: Printscreen/ O2

Na pitanje o prodaji Komercijalne banke, Vučić je rekao da ne može da govori o optužbama opozicije.

- Bio sma pozitivno iznenađen korektnom izjavom bivšeg guvernera NBS Šoškića. A kad vam to govore ovi ljudi koji su prodali cementare, naftnu industriju, banke, uništili i opljačkali Agrobanku, sad pričaju kako naše banke treba da ostanu. Primoran sam zbog nekih stvari da ne iznosim sve u javnost. U Komercijalnoj banci kada je morao da ode onaj Smolić koga je postavio Dinkić, uzeo je otpremninu 700.000 evra. Barabe lopovske. Pitaju što nisam podnosio krivičnu prijavu, to tužilaštvo treba da po službenom postupku pokrene postupak. E nećemo partijske banke. Bankarski sistem odlično funkcioniše. I ja bih voleo da banka bude sprska, pa ko će da garantuje da neće se dešavati kao što se dešavalo. Imamo pristojnu banku Poštansku štedionicu. Pa ti ljudi su zaboravili u kom veku živimo. Danas se živi bez granica Zato me muči toliko taj korona virus, rekao je Vučić.

foto: Printscreen/ O2

On je rekao da je pogrešna inicijativa da se ne radi nedeljom.

- Sve što smo postigli, to ne pada s neba, to je rađeno sa parama koje neko treba da zaradi.

Na pitanje voditelja o izborima i koalicijama, Vučić je rekao da bi voleo da se ljudi ozbiljniji i da bojkotom ne ugrožavaju temelje sistema. Što se njega tiče, opozicija neće da ometa postojanje SNS.

- Ne postoji niko od njih ko će da se upita, da nije neko radio bolje od njih. Za njih su krivi samo mediji. Zato jesam zabrinut, jer će na izborima učestovovati oni koji će nama uzimati glasove. Onogo skeunda kada lista koju vodi SNS ne bude dobila 50% plus jednog poslanika u skupštini, u roku od 24 sata bi se svi ujedinili protiv nas. Ja sam to prošao, 2008. nije Đilas pobedio u Beogradu nego su socijalisti pretrčali. Moj princip i moja politika je da se borim za ideje, principe. Ako nas neko pobedi, naše mesto biće u opoziciji. Ali ja kažem, nema ništa od bojkota. Izlaziće manjinske stranke, srpske stranke će posebno se boriti na lokalnom nivou. Kad izađete na lokalu, vi ste izašli na izbore. Nama ovi što su u bojkotu ne mogu da uzmu ni jedan glas. Oni za nas nisu problem. Veći su problem protivnici koji su na strani, tu negde, oni mogu uzeti glasove.

