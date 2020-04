DRAGAN ĐILAS IZGUBIO KOMPAS! KAKVA BRUKA: Ismeva Kineze, izveo bi ljude na ulicu!

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) i lider Saveza za Srbiju (SZS), ne zaustavlja se s opasnim predlozima koji mogu da ugroze zdravlje i život građana usled epidemije koronavirusa.

Ne vidi problem

On je praktično ismejao kineski model borbe s pandemijom, koji pre svega podrazumeva samoizolaciju i ostanak kod kuće. Umesto toga, ponudio je svoju opciju - izlazak na ulicu, kao potencijalnu, kako je rekao, zdraviju opciju za građane.

Pored toga, ima ideju i za poljoprivrednike, a to je da za njih ne važi aktuelni policijski čas do 17 sati, već „da oni mogu da ostanu napolju do uveče, dok ne padne mrak“.

- Hajmo da pričamo o svemu. Je l‘ možemo da kažemo da možda kineski model nije baš najbolji. Pošto je vrlo diskutabilno da li je tamo umrlo zaista tri-četiri hiljade ljudi ili je taj broj možda deset puta veći. Ali, hajde, to na stranu. Shvatili smo da ne treba da imamo kontakte među sobom.

Hajde da razmišljamo da kad se to dešavalo u Kini, da je bila zima i da su ljudima rekli „ostanite u kućama jer je hladno“. Možda će 20. aprila biti zdravije da budu na ulici. A što ne sme da se priča o tome, ne razumem šta je tu problem. Ja mislim da o svemu treba da se priča - rekao je Đilas u „Utisku nedelje“.

On je osporio i pomoć od 100 evra koju će od države dobiti svi punoletni građani. Kako je rekao, svojih 100 evra će dati u humanitarne svrhe. Nakon njegove izjave su po društvenim mrežama krenuli komentari građana da je njemu lako da „velikodušno“ poklanja 100 evra kad je prethodno, dok je bio na vlasti, stekao bogatstvo od 619 miliona evra.

Licemerno

Takođe, lider SZS udario je i na mere države za pomoć privredi, na šta mu je juče odgovorio ministar finansija Siniša Mali, koji je rekao da je Đilasova briga za privrednike licemerna. - Očigledno je da Đilas ne može da podnese to što Srbija ima stabilne finansije i dovoljno novca da pomogne privredi. Čovek koji je školski primer političkog bogaćenja pravi se da razume vredne i poštene ljude, koji se pomuče za svaki zarađeni dinar i koji su zaslužili svaku pomoć države - rekao je Mali.

Aleksandar Vučić BILO BI PET PUTA GORE OD VUHANA I ITALIJE foto: Instagram Printscreen/Budućnost Srbije Komentarišući Đilasove kritike mera države i zabrane šetnje, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da nije vreme da odgovara na takve prozivke, već je vreme da se nabavljaju respiratori: - Kad su oni i njihovo zdravlje u pitanju, onda je virus šišmiš, a nije kada je u pitanju zdravlje penzionera. Samo zamislite više od milion penzionera da u sat vremena izađe na ulice. To ne bi bio Vuhan, Italija ili Španija. To bi bilo sve to zajedno, plus Njujork, pa puta pet.

KO ŠTITI ĐILASOVOG JUTKU? foto: Privatna Arhiva Predsednik Aleksandar Vučić rekao je juče da nije trenutak da komentariše slučaj glavnog urednika portala Direktno Igora Velimirovića, koji je osuđen za bludničenje nad maloletnicom, a takođe je optužen i za seksualno uznemiravanje saradnice, o čemu je Kurir pisao prethodnih dana. O tome će, kako je rekao, nakon što prođe epidemija koronavirusa. Novinari su juče pitali Vučića zašto se drugi mediji ne interesuju za tu aferu, a naširoko su pisali o optužbama za seksualno uznemiravanje protiv nekadašnjeg predsednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke, te da li to znači da je Đilasovim ljudima sve dozvoljeno u ovoj zemlji i da li lider SZS ima kontrolu nad velikim delom medija, na šta je predsednik odgovorio: - Neću da upadnem u zamku da govorim šta stvarno mislim o tim ljudima, jer sam obećao narodu da to neću da radim. Pustiću ih da vređaju, da lažu, da ne rade ništa, sve je to u redu. Neću da govorim o tome sada, ali ne znači da neću da govorim zauvek, već neću još 15-20 dana, dok ova pošast ne prođe. Što se tiče prava žena, sve žene su zaštićene, muškarci ne smeju da se iživljavaju nad njima, muškarci ne smeju da vrše nasilje, štitićemo svaku ženu koja se prijavi, policija će da reaguje i nasilnika će da uhapsi.

